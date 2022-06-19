Какие овощи и зелень еще не поздно посадить в июне

Возможно, вы думаете, что в июне уже слишком поздно что-то сажать, и все уже должно расти на своих местах. Но хоть и наступило лето, в этом месяце еще есть что посеять и посадить. Существует немало овощей, которые не поздно сажать в июне. Если у вас еще осталось место на грядках и вы не знаете, какие овощи посадить в этом месяце, сообщает портал "Ботаничка".

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Существует распространенное заблуждение, что если вы собираетесь выращивать огород, то должны сажать все только весной. Но на самом деле на посадку овощей есть много времени. Если вы начнете выращивать растения немного позже, чем обычно, это просто означает, что урожай будет немного позже, но его можно успеть собрать. В этом месяце посевы можно производить как в теплице, так и в открытый грунт.

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Какие овощи посадить в июне

Еще есть время вырастить стручковую (спаржевую) фасоль. Если у вас мало места, отличным выбором станет низкорослая кустовая фасоль — это компактные растения, которые производят много стручков, но им не требуется шпалеры. Эта фасоль очень вкусна в жареном и тушеном виде. Спаржевая фасоль также хорошо замораживается и ее можно заготовить на зиму. Небольшой рядок фасоли способен дать огромный урожай, который будет кормить вас в течение нескольких месяцев. Стручковая фасоль растет очень быстро, и можно начать собирать бобы примерно через два месяца после посева семян. Поэтому это отличный овощ для выращивания, если посеять его относительно поздно.

Листовой салат очень быстро растет. Некоторые сорта могут быть готовы к сбору урожая уже через две-три недели после посева. Он также хорошо подходит для выращивания в контейнере. Салат легко выращивать и его можно сажать вместе с детьми. Сеять его рекомендуется каждые 3-4 недели для непрерывного сбора урожая. Однако если июнь выдастся жарким, то салат может уйти в цвет и начать горчить. Перед посадкой в начале лета, следует выбрать жаростойкие сорта салата, устойчивые к цветушности.

Морковь – холодостойкая культура и ее можно сеять очень рано, однако теплая почва очень хорошо влияет на прорастание, поэтому июнь – это прекрасное время для посева семян моркови. При подобном позднем выращивании выбирать нужно раннеспелые сорта. Перед посевом постарайтесь хорошо взрыхлить землю и удалить из почвы крупные камни, чтобы избежать расщепленных корней. Посевы можно укрыть агроспаном, чтобы предотвратить нападение морковной мухи. Морковь и пастернак выдерживают даже небольшой снегопад поздней осенью, и только повысят сладость перед сбором урожая.

Морковь будет хорошо расти и в контейнерах, поэтому это хороший вариант, если у вас плохая почва или мало места. Для этих целей выберите короткоплодные сорта. Морковь в горшке также можно вырастить вместе с детьми – для них это будет выглядеть как маленькое волшебство.

В июне также сеют свеклу раннеспелых сортов. Листовая свекла, или швейцарский мангольд, — красивая, яркая культура очень быстро растет и ее также можно посеять в начале лета. Молодые листья мангольда хороши в салатах, а более крупные можно использовать для жарки и добавления в супы. Сеять семена мангольда с небольшим интервалом можно до осени. Сеют их рядами, разбитыми на расстоянии 40 см друг от друга. По мере роста прореживайте растения, оставляя между ними около 25 см, а лишние сеянцы сразу используйте в пищу. Собирать листья можно также понемногу, и растения при этом будут продолжать расти. Этот овощ не только вкусный и полезный, но и станет красочным дополнением как к огороду, так и цветнику.