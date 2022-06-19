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14 минут назад

Чем и как подкормить кинзу, чтобы зелень росла сочной и вкусной

Крестьянская жизнь

Люди делятся на два типа: те, кто не любит кинзу, и те, кто ее обожает. Для тех, кто относится ко второй категории, мы подготовили несколько практических советов. Они помогут вырастить на грядке сочную и вкусную кинзу.

Чем и как подкормить кинзу, чтобы зелень росла сочной
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Кинза не требует какого-то сложного ухода. Достаточно избавляться от сорняков, рыхлить почву, регулярно поливать и прореживать. Однако опытные огородники рекомендуют правильно вносить подкормки для более пышного роста этой ароматной травы.

Кинза отлично растет на богатых гумусом почвах. Удобрять во время роста кинзу не стоит: это способствует накоплению в зелени некоторых веществ, вредных для человека. Навоз или перегной вносят еще до высадки растений.

При повторном высевании в течение сезона подкормки нужно вносить также перед посадкой. Благоприятно сказывается на растениях и внесение древесной золы. Можно добавлять и удобрения, которые содержат фосфор или калий.

Когда на растении появилось 4 настоящих листочка, в почву вносят удобрение с мочевиной из расчета 30 г на 10 л. Через пару недель можно добавить минеральное комплексное удобрение для овощных культур. Вырастить кинзу несложно, зато польза и вкус зелени точно порадуют этим летом. Ольга Нечаева.

Дом и сад,Ольга Нечаева,
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