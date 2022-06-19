Всё о пользе жимолости: рецепты и интересные факты

Мы собрали интересные факты, подобрали несколько вкусных рецептов и разузнали о полезных свойствах жимолости.

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Жители России от Камчатки до Калининграда на своих садовых участках в июне собирают жимолость. Где-то эта полезная ягода созревает позже, где-то раньше. Садоводы Омской области лакомятся жимолостью прямо сейчас. Есть разные сорта этой ягоды, по вкусу она может быть с горчинкой, сладкой или кисло-сладкой. Но мы хотим рассказать вам не о видах жимолости, а о пользе этих ягод, интересных фактах о ней и также расскажем, как её вкусно пожарить и заварить полезный чай.

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Полезные свойства жимолости присутствуют во всех частях растения.

- Листья жимолости применяют для приготовления отваров, чая. Они обладают обезболивающим, тонизирующим действием. Препятствуют образованию отёков, а также размножению патогенных микроорганизмов. Кору растения также используют в отварах и настоях. Первым можно промывать глаза при конъюнктивитах, для снятия боли в суставах. А настой коры обладает диуретическим эффектом. Ягоду лучше употреблять в свежем виде. Так лучше сохраняются их лечебные свойства. В сушёном и замороженном виде ягоды теряют 50 % полезных веществ, - рассказала "Омск Здесь" консультант по питанию Анастасия Стародуб.

Бетаин, содержащийся в ягодах жимолости, нормализует сбои в организме, вызванные недостатком витамина В12. Также в жимолости содержится фолиевая кислота, витамины С, В6, Р, необходимые для роста и развития кровеносной, иммунной системы. Противовоспалительное действие оказывают дубильные вещества. Антибактериальными свойствами обладают органические вещества из группы флавоноидов: катехины, уникальные антиоксиданты.

- Как лекарственное средство жимолость пользуется большой популярностью в Забайкалье. Отвар из веток - отличное лекарство с мочегонным эффектом при асците и отёках, возникающих вследствие разных причин. Поэтому плоды жимолости рекомендуют при гипертонии и снижении частоты сердечных сокращений, которые приводят к нарушению синусового ритма. Показано применение растения и при сахарном диабете. Калорийность жимолости составляет 30 ккал на 100 граммов, гликемический индекс равен 20. Растение часто рекомендуют диетологи. В ягодах присутствуют ферменты, улучшающие пищеварение, - пояснила Анастасия.

Кинезиолог Татьяна Дацько обратила наше внимание на то, что жимолость это растение-эндемик. Больше всего оно распространено на Камчатке, но в Западной Сибири не менее популярно и растёт повсеместно. А то, что растёт в той местности, где мы живём, полезно для нас априори. Именно поэтому эта ягода усваивается нашим организмом хорошо и редко вызывает аллергию. Если употреблять жимолость примерно по 100 гр в сутки, то аллергические проявления могут быть у тех, у кого реакция на витамины групп В и С.

- Для меня жимолость ценна тем, что там есть селен и йод. Это то, чего не хватает нам, жителям Омской области. А это здоровье щитовидной железы. Ещё там содержится большое количество витамина группы В. Это наша память, наша центральная нервная система. Жимолость рекомендуется при заболеваниях Альцгеймера. Так как там есть кислоты и фенольные соединения, жимолость обладает антибактериальными свойствами. В основном это пищевые отравления и заболевания кишечника. Поэтому для людей с патологией ЖКТ, с синдромом раздражённого кишечника, жимолость - идеальная ягода. Она будет усваиваться и не усугублять болезненное состояние человека. Жимолость содержит витамин К, а он нам необходим, чтобы усваивался кальций, - уточнила Татьяна Дацько.

Показана жимолость и тем, кто озабочен своим весом. Ягода низкокалорийная, поэтому добавляя её в десерты, мы можем скомпенсировать потребность в сахаре. Это веское преимущество перед остальными ягодами, которые дают большое количество фруктозы.

Анастасия Стародуб говорит, что жимолость для похудения назначают при всех стадиях ожирения и склонности к избыточной массе тела. Это всё благодаря способности этого растения расщеплять жировые клетки. Бетаин снижает содержание холестерина в крови.

Ягода содержит селен, который положительно сказывается на репродуктивной функции у мужчин и ускоряет синтез сперматозоидов. Плоды жимолости улучшают состав крови, поэтому их рекомендуют есть женщинам после месячных. Если есть эту ягоду во время и после наступления менопаузы, то эмоциональное и психическое состояние женщины придёт в норму.

- При систематическом употреблении плодов улучшается самочувствие, поддерживается и восстанавливается здоровье. В растении содержится клетчатка и пектины, которые во время беременности помогают нормально функционировать ЖКТ матери. А всё те же фолиевая кислота, витамин С и минералы способствуют правильному развитию эмбриона, - подчеркнула Анастасия Стародуб.

Однако пусть немногие, противопоказания всё же есть. Например, с осторожностью надо давать ягоды детям до 5 лет, потому что может быть аллергическая реакция. Вы можете дать попробовать немного ягод, если ребёнок отреагировал нормально, то в умеренном количестве они пойдут на пользу. Если же реакция организма была отрицательной, то подождите пока малыш подрастёт.

Не стоит есть ягоды людям с постоянным пониженным давлением, повышенной кислотностью желудка. Откажитесь от жимолости, если у вас индивидуальная непереносимость. Аллергия может проявиться в виде мелкой сыпи по телу, высокой температуры, зуда, затруднённого дыхания. Если вы переедите жимолости, то организм точно не скажет вам спасибо. Могут возникнуть диарея, рвота, обезвоживание. Резко упадёт давление, увеличится количество эритроцитов в крови и повысится гемоглобин.

Кинезиолог Татьяна Дацько поделилась с читателями "Омск Здесь" несколькими проверенными рецептами чая с жимолостью.

Например, для частичной профилактики кишечных расстройств. Заварите чай с чабрецом (тимьян), корой дуба и жимолостью.

- Это будет идеальное сочетание, чтобы успокоить беспокойный кишечник и снизить болевые ощущения при пищевых расстройствах, - советует Татьяна.

Для профилактики простудных заболеваний, особенно актуально будет в осенне-зимний период, есть другой рецепт. Насыпьте в заварник мяту, шиповник, чабрец, душицу и добавьте жимолость. Это будет вкусно, ароматно и очень полезно.

- Чай с ягодой полезен и при климаксе. Если к жимолости добавить крапиву и красный клевер, то это будет универсальное средство для снятия симптомов климакса, - резюмировала кинезиолог.

От чая перейдём к менее полезному рецепту, но не менее вкусному. Как и обещали, расскажем, как пожарить эту замечательную ягоду. Рецепт проверен нашей редакцией - пальчики оближешь. Для приготовления нам понадобится ягода, сахар и сковорода.

На два стакана жимолости в среднем необходимо полтора стакана сахара. Количество сахара зависит от того, какой сорт жимолости у вас. Если горьковатые ягоды, то сахара надо немного больше, если сладкие, то меньше. При приготовлении кисло-сладких ягод в самый раз взять полтора стакана сахара.