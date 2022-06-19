Полезные свойства шелковицы, о которых стоит знать

В южных регионах шелковица известна почти всем, но под другим именем – тутовник. Но не все знают, что эта ягода помимо приятного вкуса обладает невероятным количеством полезных свойств.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Ученые подтверждают, что в ягодах тутового дерева много сахара, дубильных веществ, органических кислот, флавоноидов, кумарина, пектина, лютеина, зеаксантина, ресвератрола и других полифенольных соединений.

Тутовник может стать источником железа, калия, кальция, магния и фосфора, также в нем есть витамины С и B.

Потенциал шелковицы используют в разных странах уже много сотен лет в различных сферах. Тутовник может:

Улучшить пищеварение

В ягодах тутовника большое количество пищевых волокон. Их наличие стимулирует пищеварение и ускоряет обмен веществ. Употребление шелковицы снижает вероятность запоров, вздутия живота и спазмов желудка.

Укрепить иммунную систему

Одна порция тутовника содержит большое количество витамина С. Этого достаточно, чтобы помочь организму бороться с инфекциями и чужеродными патогенами.

Улучшить зрение

Витамин А способствует укреплению зрения и снятию напряжения глаз, а в соке шелковицы его в избытке.

Сделать кожу красивее

Народные рецепты предлагают для питания сухой кожи смешать листья тутовника с кокосовым или оливковым маслом. Полученную смесь настаивают несколько дней, а потом наносят на кожу пару раз в неделю.

Ускорить рост волос

Для этого ягоду можно как употреблять в пищу, так и втирать в волосы. Это поможет сохранить цвет волос, поскольку шелковица способствует выработке меланина.

Улучшить кровообращение

Железо, которое содержится в шелковице, помогает увеличить выработку эритроцитов, что в свою очередь повышает скорость распределения кислорода к важным тканям и органам.

Кроме того, шелковица помогает бороться с хронической отечностью, связанной с нарушениями работы сердца (миокардиодистрофия, пороки различной тяжести) и почек.