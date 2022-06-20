Самые эффективные подкормки, которые помогут вырастить вкусную свеклу

Свекла относится к тем культурам, которые редко доставляют огородникам хлопоты. На внесение удобрений свекла ответит шикарным урожаем вкусных корнеплодов, главное – правильно это сделать.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Агрономы выделяют 2 способа внесения подкормок: внекорневой и корневой.

Чаще всего для подкормки свеклы используют корневой способ, внося органические и минеральные удобрений. Для этого при поливе в грядку вместе с водой льют раствор с подкормками.

Внекорневая подкормка осуществляется путем опрыскивания ботвы и позволяет быстро восполнить недостаток полезных веществ. Раствор должен быть в 2 раза менее концентрированным, чтобы не обжечь листья.

Помимо магазинных удобрений существует внушительный арсенал народных средств.

Травяной настой, богатый азотом. В бочку на 2/3 засыпают свежесрубленную траву и заливают ее водой. Настой оставляют на 3–4 дня под крышкой, регулярно помешивая. Литр настоя разбавляют 10 литрами воды.

Древесная зола. Восполняет дефицит калия, фосфора, а также микроэлементов: магния, железа, цинка, кальция. Золу обычно рассыпают в междурядьях.

Настой из коровяка, птичьего помета. 1 часть коровяка или птичьего помета смешивают с 5 частями воды, накрывают крышкой и оставляют в теплом месте для брожения. 1 литр такого настоя разбавляют в 10 литрах воды. В таком удобрении содержится много азота, фосфора, калия, а также необходимых культуре микроэлементов.