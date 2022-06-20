Самые эффективные подкормки, которые помогут вырастить вкусную свеклу

Свекла относится к тем культурам, которые редко доставляют огородникам хлопоты. На внесение удобрений свекла ответит шикарным урожаем вкусных корнеплодов, главное – правильно это сделать.
Агрономы выделяют 2 способа внесения подкормок: внекорневой и корневой.
Чаще всего для подкормки свеклы используют корневой способ, внося органические и минеральные удобрений. Для этого при поливе в грядку вместе с водой льют раствор с подкормками.
Внекорневая подкормка осуществляется путем опрыскивания ботвы и позволяет быстро восполнить недостаток полезных веществ. Раствор должен быть в 2 раза менее концентрированным, чтобы не обжечь листья.
Помимо магазинных удобрений существует внушительный арсенал народных средств.
Травяной настой, богатый азотом. В бочку на 2/3 засыпают свежесрубленную траву и заливают ее водой. Настой оставляют на 3–4 дня под крышкой, регулярно помешивая. Литр настоя разбавляют 10 литрами воды.
Древесная зола. Восполняет дефицит калия, фосфора, а также микроэлементов: магния, железа, цинка, кальция. Золу обычно рассыпают в междурядьях.
Настой из коровяка, птичьего помета. 1 часть коровяка или птичьего помета смешивают с 5 частями воды, накрывают крышкой и оставляют в теплом месте для брожения. 1 литр такого настоя разбавляют в 10 литрах воды. В таком удобрении содержится много азота, фосфора, калия, а также необходимых культуре микроэлементов.
Нашатырный спирт. В такой подкормке много азота, способствующего хорошему росту культуры. 2 столовые ложки нашатырного спирта смешивают с 10 литрами воды и используют в начале вегетации свеклы. Еще один плюс такого удобрения: пролив на глубину 20-25 сантиметров, можно избавиться от личинок майского жука.