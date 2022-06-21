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3 часа назад

Ковры на стене снова возвращаются в моду

runews24.ruиещё 1

Как правило, ковер на стене в нашей стране воспринимается как пережиток прошлого. В советское время в каждой квартире можно было встретить традиционный ковер на стене как символ благополучия и особого шика.

Ковры на стене снова возвращаются в моду
Фото: runewsrunews

В настоящее время мода на ковры на стене снова набирает популярность. Ведущие дизайнеры интерьеров все чаще включают их в свои проекты. При умелом подходе ковер на стене может стать очень ярким элементом интерьера, выступающим центром притяжения в помещении. Ковер на стене может «собрать вокруг себя» весь интерьер комнаты.

Выбирайте на свой вкус винтажный бабушкин килим, произведения современных авторов или антикварный гобелен. В любом случае ковер на стене придаст интерьеру особый стиль и даже элемент роскоши.

Дом и сад,
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