Блогерша показала быстрый способ избавиться от пятен пота

Жительница Австралии нашла действенный способ избавиться от пятен пота на одежде светлых цветов. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блогерша Шантель Мила раскрыла рецепт самодельного раствора, с помощью которого можно легко и быстро удалить желтые следы с поверхности ткани. На размещенных кадрах она смешала в бутылке с пульверизатором жидкость для мытья посуды с перекисью водорода в соотношении один к двум, после чего нанесла получившееся средство на белую футболку.

По ее словам, жидкость необходимо оставить на одежде на десять минут, после чего отправить вещь в стирку. В конце видео она показала, что футболка полностью отстиралась. Публикация Милы стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров в соцсети.