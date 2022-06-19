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4 минуты назад

Блогерша показала быстрый способ избавиться от пятен пота на одежде

Lenta.ru

Жительница Австралии нашла действенный способ избавиться от пятен пота на одежде светлых цветов. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Блогерша показала быстрый способ избавиться от пятен пота
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша Шантель Мила раскрыла рецепт самодельного раствора, с помощью которого можно легко и быстро удалить желтые следы с поверхности ткани. На размещенных кадрах она смешала в бутылке с пульверизатором жидкость для мытья посуды с перекисью водорода в соотношении один к двум, после чего нанесла получившееся средство на белую футболку.

По ее словам, жидкость необходимо оставить на одежде на десять минут, после чего отправить вещь в стирку. В конце видео она показала, что футболка полностью отстиралась. Публикация Милы стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров в соцсети.

В декабре 2021 года блогерша также рассказала о неожиданном методе, который позволяет вывести красное вино с белой одежды. Шантель Мила объяснила, что для удаления въевшихся пятен с ткани она использует недорогую пену для бритья.

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