Реальные отзывы: почему в каждом доме нужна паровая швабра

В последние годы магазины техники предлагают огромный ассортимент гаджетов для дома. Среди них мультиварки, отпариватели, мойщики окон, хлебопечки и еще целый список инструментов, созданных, чтобы облегчить бытовую жизнь. Одно из таких средств — паровая швабра. Про этот гаджет слышали далеко не все, но те, кто уже пользуется ею, равнодушными не остаются. О том, зачем она нужна, что умеет и нравится ли реальным пользователям, читайте в материале "Рамблера".

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Что это такое

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Паровая швабра обрабатывает поверхность горячим паром, исходящим из отверстия на подошве. Устройство имеет резервуар для воды, которая превращается в пар с помощью нагревательного элемента.

Электроприбор при включении активизирует нагрев воды до закипания и появления пара. Накопившись, пар выходит через щетку.

Что умеет

Уборка в доме с помощью паровой швабры имеет ряд особенностей:

Хорошо очищает поверхности, старые , стойкие загрязнения;

Убивает микроорганизмы, пылевых клещей;

Дезинфицирует;

Освежает внешний вид, увлажняет.

Современные модели не только моют полы, но и оснащены специальными насадками, благодаря которым могут выполнять целый список полезных функций:

- Стерилизация. Паровой шваброй можно пройтись по самым разным поверхностям, в том числе и по детским игрушкам, чтобы горячий пар убил все бактерии.

- Мытье зеркал, окон, кафеля. Пар эффективно сгоняет грязь, в том числе, может наконец очистить углы и швы кафельной плитки.

- Отпаривание одежды. Инструмент поможет вертикально отпарить деликатные ткани и одежду сложного кроя, которую неудобно гладить утюгом на доске.

Что думают реальные пользователи

Пользователи, которые уже успели разобраться в работе паровой швабры, активно делятся отзывами в соцсетях и на специальных форумах.

Женщина, признавшаяся, что всегда ненавидела процесс мытья полов с отжиманием тряпок и ведрами, рассказала, что с паровой шваброй уборка приобрела новые краски:

" О! Это не просто швабра, это швабра+отпариватель. Она моет пол, а еще может отпарить пальто, плащ, рубашку. Отпаривание вертикальное и очень быстрое! Нет нужды возиться с мокрой марлей, раскладыванием тяжелой верхней одежды на гладильной доске. Не нужно следить, чтобы не дай Бог остались ласы от утюга... Моет и горизонтальные поверхности, и стены. Паром с помощью тонкой насадки выбивает грязь оттуда, откуда ее разве что спичкой выколупывать..."

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Женщина перечислила следующие преимущества паровой швабры:

"- с ней не нужно возиться с наливанием воды, полосканием тряпки, выливанием воды;

- она не только моет, но и дезинфицирует пол за счет высокой температуры пара;

-если важна дезинфекция пола, применение химических средств не требуется (очень хорошо, если дома есть маленькие дети, а также в сезон инфекций);

- пол очень быстро высыхает, не нужно осторожничать и не ходить по мокрому;

- она смывает то, что не смывает обычная мокрая тряпка, без нудного оттирания руками, специальными мочалками и т.д.;

- ей просто нескучно и интересно пользоваться, мытье полов из рутины и бытовухи превращается в эргономичный и техничный процесс".

При этом женщина выбрала одного из самых популярных производителей в бюджетном сегменте KITFORT (модель KT-1001).

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Другая пользовательница описала, как использует гаджет в быту:

"Конечно, я сначала помыла полы. В коридоре ламинат не особо запущенный, поэтому результат особо не впечатлил. Но, помыв пол на кухне….На кухне линолеум десяти летней давности, так вот, после одной уборки, он стал выглядеть, нет не как новый, конечно, но так, как после уборки, когда я на коленях мою его мочалкой со всякой химией. А тут 3 минуты – и вуаля, а еще и запах не химозных лимонов, а просто запах чистоты.

Далее я попробовала почистить решетки с газовой плиты, которые не отмывались даже в посудомойке. Отсоединив ручку, превратила швабру в ручной отпариватель, надела струйную насадку. Да чистит! Застарелый нагар с решеток начал отходить и проглядывать их девственное состояние!"

Кроме того, она надела вспомогательную насадку и попробовала отпарить капельки жира на кухонном фартуке. И они, наконец, исчезли.

"Но открою Вам тайну, для чего на самом деле мне нужен был отпариватель… Крышка унитаза. Эти щели, где крышка соединяется с сиденьем, почему то вечно забиваются каким то мусором…И что бы туда добраться приходилось долго и мучительно ее откручивать, снимать, замачивать и чистить. А тут струю отпаривателя направила и все вымыла".

Еще немного отзывов:

"Это не пылесос, а паровая швабра. Имеет три уровня мощности пара. Хорошо дезинфицирует поверхности горячим паром. Перед ее использованием надо сначала пол пропылесосить, а потом пропарить этой шваброй.

Конечно, удобней использовать приборы без шнура, а на аккумуляторах.

В период пандемии этот прибор должен быть в каждой семье, а особенно там, где имеются пожилые люди и маленькие дети, ползающие по полу...", — рассказала пользовательница шваброй модели Tefal Steam Power VP6557RH.

Другие пользователи рассказали про модель Supra с рулевым управлением :

"Хорошо справляется с любыми загрязнениями. Пара много, но не настолько чтобы обжечься. Крепления (для тряпки) удобные. И в целом сама швабра довольно проста в использовании.

Из минусов только шнур, который постоянно попадается под ноги, но к этому можно приноровится.".

Другой производитель — Scarlett. Отзывы о модели SC-SM31B01 оказались противоречивыми:

"Нет запасной тряпки. После третьего применения начала скрипеть. Не отмывает старые пятна. Нет регулировки подачи пара.

Швабру лучше применять после уборки пылесосом, так как скатывает пыль в катышки, которые остаются после уборки...";

"Длинный шнур, сама конструкция плотная , устойчивая, стоит ровно ,не нужно облокачивать. Форма тряпки очень удобная ,все углы с легкостью мою .Есть насадка и для ковров (не пробовала) Запускается за 10 секунд. Оставляет на некоторых поверхностях разводы (это частая проблема паровых швабр), но я предварительно немного смачиваю тряпку, и все идеально

Это просто чудо чудное, очень довольна. Мыла ей не только полы, но и двери, стены. Рекомендую всем."

Также пользователи делятся впечатлениями о швабре Bt SM1110 White:

"В целом, хорошая швабра, удобная, компактная, отпаривает самые тяжелые загрязнения, отлично помещается в угол, но при чистке окна или отпаривания вещей не удобно держать, быстро устает рука.

Еще постоянно слетает тряпка с насадки для пола, как только не закрепляла...".