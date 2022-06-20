Россиянам дали совет на время отключения горячей воды

«Перекрытие подачи горячего водоснабжения (ГВС) в квартиру целесообразно в связи с тем, что в период проведения профилактических работ общедомовая система ГВС дома остается заполненной для сохранности трубопроводов горячего водоснабжения, защиты от коррозии и деформации. При этом в данный период из крана горячей воды в квартире будет идти холодная вода, а установленные индивидуальные счетчики ГВС зафиксируют ее как горячую, стоимость которой значительно выше, чем холодной», — пояснили в ведомстве.