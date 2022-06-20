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30 минут назад

Как определить урожайность яблони и выбрать самый плодовитый сорт

Крестьянская жизнь

Когда садовод выбирает, какое дерево высадить на своем участке, в первую очередь его заботит будущий урожай. И сразу возникает вопрос: как же определить, сколько завязей в норме должно появляться на дереве, и какой сорт гарантированно подарит много наливных яблок.

Как определить урожайность яблони
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

За ответом на этот вопрос мы обратились к специалисту, биологу Валерию Бгашеву.

"Нормой на яблоне считается следующий показатель – на каждые 20 листьев должен быть один полноценный плод, – говорит специалист. – Если предположить, что на каждый лист будет плод, то дерево такой нагрузки просто не выдержит. Поэтому идет естественная регуляция".

То есть практически лишь 1 % завязавшихся плодов на яблоне гарантирует хороший урожай. На сливе этот процент должен быть несколько больше. А вот сорт яблок Голден Делишес по урожайности всегда превосходит другие почти на 50 процентов.

Это его природное качество. Благодаря этому сорту и произошло становление промышленного садоводства – он составлял более 80 процентов от всего урожая яблок. И хотя Голден Делишес страдает от парши, в нашем регионе он оказался к ней вынослив.

Дом и сад,
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