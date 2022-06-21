Чтобы вырастить обильный урожай, необходимо знать, когда сеять перцы на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам, ориентироваться на указанные дни. Подобрав благоприятную дату, можно защитить растения от множества заболеваний и даже от неожиданной гибели.

Фото: клео.ру клео.ру

Что нужно знать при высадке перца

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Решая вырастить самостоятельно саженцы, надо учесть такие особенности:

Температура — в пределах 22-26 °С. Если она упадет ниже 17 °С, развитие саженцев остановится. Продолжительность светового дня — не меньше 14 часов. Если света будет меньше, кусты также приостановятся в росте. Земля нужна плодородная, добавлять торф не рекомендуется.

Отдельное внимание придется уделить поливу. Перец любит воду, но не переносит переувлажнения. Орошать саженцы следует с утра, чтобы к вечеру земля была практически сухая.

Если знать, когда сеять перцы на рассаду в 2023 году по лунному календарю, это положительно отразится на будущем урожае:

Полнолуние — не лучшее время для высадки культурных растений, рекомендуется воздержаться от работ. Растущая — в это время максимальное количество влаги сохраняется у верхних корней. Потому молодые кустики, которым требуется обильный полив, лучше всего высаживать в эти дни. Новолуние — неудачный период для работ в огороде и полива перца. Убывающая — вода не задерживается на поверхности, а практически сразу проходит к низу корней. Это время отлично подходит для корнеплодов, однако негативно сказывается на перце. Для удобства созданы специальные таблицы, где указано, когда сеять перцы на рассаду в 2023 году по лунному календарю по дням и по регионам. Агрономический период

Перец — теплолюбивое растение, ему требуется оптимальный температурный режим и длительность светового дня. Помимо этого, при определении даты высадки нужно учесть, куда растение будет высаживаться, какой выбран сорт и как подготовлен семенной материал.

Период посадки саженцев:

в парники — после 15 апреля; на открытые грядки — после 15 мая.

Поскольку для высадки подойдут лишь развитые кусты на этапе вегетации, характерной для растений в период 1-1,5 месяца, можно рассчитать срок высадки семян обратным способом.

Посадка семенного материала по регионам

Перцам требуется тепло, а ранняя посадка на открытые грядки часто приводит к их гибели. Потому, подбирая, когда сеять перцы на рассаду в 2023 году по лунному календарю, нужно дополнительно ориентироваться не только на благоприятные дни, но и на регион проживания:

В Сибири морозы бывают даже в июне. Потому, с учетом периода плодоношения, посев семян планируют с 15-х чисел марта, на открытые грядки саженцы пересаживают не раньше 15 июня. В Подмосковье высаживают семена в конце марта, поскольку рассаду сажают в начале июня, когда почва достаточно прогреется. Высадка семян в конце января подойдет для южных регионов. Тут пересадку на грядки начинают с 15 апреля. Рассаду высаживают в огород, когда земля нагреется примерно до 18 °С. Но, если температура снизится до 15 °С, кусты тут же останавливаются в развитии. Для высадки саженцев в парники учитывают лишь их возраст — 50-65 дней.

Подготовка семенного материала

Самая лучшая всхожесть у семян до 2 лет. Для быстрого прорастания их на ночь пересыпают в емкость с водой. Также советуют обработать активатором роста — обычно используют:

«Завязь»; «Циркон»; «Гетероауксин».

Во время предпосевного проращивания всхожесть семян достигает 83-92%. Для этого посевной материал выкладывают на увлажненную марлю и помещают в теплое место. Когда появятся первые корешки, высаживают в грунт.

Высадка семян

Перцу требуется нейтральная, легкая и увлажненная почва. Высаживать можно в ящички или в стаканчики. Для первого метода советуют выбирать тару глубиной не меньше 6-7 см. Дистанция между рядами — 6 см, между зернами — 2 см, глубина высадки — 5 мм.

При методе высаживания в стаканчики кусты легко могут переносить пикировку — не деформируются корни. После этого обильно поливают высаженный материал и накрывают полиэтиленом. Тару устанавливают в теплом помещении с температурой 23-26 °С.

Высадка семян, пошаговая инструкция:

Подготавливаем тару под саженцы: дезинфицируем, укладываем дренаж, засыпаем плодородную землю. В грунте обозначаем ямки глубиной 5 мм. Увлажняем их с помощью пульверизатора. Выкладываем семена. Чуть присыпаем грунтом. Заново поливаем. Накрываем полиэтиленом или стеклом. Ставим в теплое помещение и ожидаем, пока семена проклюнутся.

Особенности ухода

Когда появятся всходы, снимают укрытие, понижают температуру до 19-21 °С и переставляют под искусственное освещение.

С учетом роста саженцев регулярно поливают посадки и рыхлят землю, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе.

Примерно через месяц пикируют рассаду в большие стаканы (500 мл). В них нужно набрать легкую, увлажненную, плодородную землю.

Прикормка после пикирования

После пикирования через неделю корни восстанавливаются и усиленно развиваются. Именно сейчас будет полезна первая прикормка минеральными составами. Следующая — через неделю.

Рассаду в теплицу высаживают с 15 мая, на открытые грядки — когда температура воздуха достигнет 16-19 °С. Но перед посадкой растения закаливают, а за сутки обрабатывают «Эпином».

Пересаживают с комом земли — так корни не потревожатся, саженцы быстро приживутся и тут же начнут развиваться.

Уход за растениями на открытых грядках

Чтобы собрать обильный урожай, кустам требуется правильный уход, заключающийся в поливе, подкормках, прополке, формировании кустиков, подвязке, защите от болезней и вредных насекомых.

Полив

После посадки саженцев на открытый грунт первый полив делают через неделю. Действовать нужно осторожно, чтобы не перелить кусты и не повредить молодые стебли. Еще не восстановившаяся рассада может не справиться с объемом воды и просто сгниет.

Но и пересыхания грунта также нельзя допускать. Лучшим вариантом будет полив каждый день, но маленьким объемом — 120-180 мл на один куст. Поливают четко под корень.

Когда саженцы адаптируются, поливать нужно с учетом высыхания земли — как правило, достаточно 1 раза в неделю.

Корневые прикормки

Дополнительное удобрение кустам требуется во время цветения и созревания плодов. Корневые прикормки делают все лето раз в 2 недели. В мае саженцы обрабатывают гуматом натрия.

Первую прикормку делают не раньше, чем через 14 дней после посадки на открытые грядки.

В качестве удобрений применяют органические составы:

помет; навоз; перегной; древесную золу.

Из минеральных подкормок:

хлористый калий; суперфосфат.

За пару дней перед добавлением прикормок кусты нужно полить теплой водой, поскольку удобрения лучше всего работают во влажном грунте.

Формирование кустиков

Необходимость формирования зависит от сорта и размеров куста. Чтобы сделать небольшим растение с отлично развитыми боковыми побегами, требуется выждать, пока куст достигнет высоты 30 см, и лишь после этого можно отщипнуть вершину центрального стебля. Так перец будет быстрее пускать побеги.

Из пасынков нужно оставить до 5 шт., другие обрезать. На оставшихся побегах в последующем и сформируется урожай.

Итоги