Названы новые места в квартире, где скапливаются опасные бактерии

Исследователи обновили список самых грязных мест в доме человека, внеся в него несколько неожиданных пунктов. О том, где нас может поджидать опасность бактериальной инфекции в собственном жилище и как с этим бороться, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Времена пандемии приучили нас тщательно мыть руки и не хвататься лишний раз за дверные ручки и поручни в метро. Самые разные издания публикуют статьи с заголовками "Разделочные доски оказались более грязными, чем сиденья унитазов!" или "Миллионы бактерий живут на офисной технике!". В последнее время поток подобных сообщений слегка поиссяк, но это вовсе не означает, что ученые сложили руки: издание Popular Sciense опубликовало материал, в котором рассказывается о местах в наших квартирах, где могут жить опасные бактерии.

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Первым не самым очевидным рассадником опасности названы полки и ящики холодильника. Мы привыкли считать, что холод способен эффективно и достаточно долго сохранять продукты свежими, и в определенной степени это действительно так. Но стоит помнить, что температура в обычном холодильнике – около +4°C, а многие бактерии в таких условиях способны успешно жить и размножаться.

Да, все мы понимаем, что охлажденную вырезку лучше всего приготовить как можно быстрее, и стараемся так и поступать. Но при этом часто не обращаем внимания на следы, которые она может оставить в холодильнике. Все, что натекло на полку с упаковки, необходимо сразу же тщательно удалить.

Капля жидкости из пачки куриного филе содержит самые разные бактерии и патогены, пусть и в небольшом количестве. Если не убирать ее неделями, микрофлора в ней будет цвести буйным цветом и заражать другие продукты.

Еще одно место, требующее внимания, – стиральная машина. Известен случай, когда в одной из детских больниц Германии 13 младенцев были заражены бактерией Klebsiella oxytoca.

Клебсиеллы – это бактерии, которые в 2017 году ВОЗ отнесла к разряду наиболее опасных, поскольку они резистентны к антибиотикам. Заражение ими вызывает пневмонию, конъюнктивиты, менингиты и так далее.

В случае с германской больницей было установлено, что источник заражения – одна из стиральных машин из общей прачечной, но даже самая серьезная дезинфекция не дала результата, машину пришлось утилизировать.

Мобильные телефоны так часто объявляют источниками загрязнения, что мы уже почти не обращаем на это внимания – и совершенно напрасно. Например, британские эпидемиологи посетили 12 английских городов и взяли 390 образцов флоры со смартфонов. Проанализировав смывы в лаборатории, ученые выяснили, что на каждом шестом гаджете обитает кишечная палочка – бактерия, вызывающая тяжелейшие пищевые отравления. А прочие патогены были обнаружены в 100% случаев. Рекомендованный способ защиты – ежедневное протирание телефона и частое мытье рук с мылом.

И, наконец, еще один источник опасности – это оконные рамы. Известно, что плесень, поселившаяся в доме, вырабатывает опасные для здоровья токсины, которые к тому же глубоко проникают в легкие человека (это может стать причиной астмы, пневмонии и тяжелых аллергических реакций). Мы привыкли, что местами ее обитания становятся туалеты, ванные комнаты, вентиляционные шахты и прочие места, где тепло и повышенная влажность позволяют плесени бесконтрольно расти. Однако выяснилось, что окна наших домов тоже неплохо поддерживают ее рост.