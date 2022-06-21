Садоводы назвали лучшие способы заготовки укропа на зиму

До настоящих урожаев дачникам еще далеко, но свежая зелень со своего огорода на обеденных столах уже есть. Значит, пора задуматься о заготовках на зиму. Для этого не нужно ждать огурцов и томатов. Запасаться можно и зеленью. Например, укропом. Это одна из самых популярных приправ. К тому же, укроп содержит просто гигантское количество витаминов и минеральных веществ. Зимой такая добавка в пищу просто незаменима. Способов «законсервировать» укроп сразу несколько и мы рассмотрим самые популярные и них.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В любом случае сначала укроп нужно хорошенько промыть, а затем тщательно высушить. Желательно не делать этот процесс искусственным, а дать зелени высохнуть до полной кондиции «самостоятельно». Вот уже потом можно приступать к сохранению. Самый распространенный и проверенный способ — заморозка. Природой дается год гарантии, что укроп в морозилке за это время не потеряет ни вкусовые, ни полезные свойства.

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Сразу распихивать укроп по пакетам не надо. Пару часиков пучки зелени нужно просто подержать в морозильной камере. Уже потом достать и разложить не очень большими партиями, обернув пищевой пленкой. Все — пусть хранится... Также можно поступать и с мелко нарезанным укропом. Любители заморочиться замораживают укроп и в кубиках льда.

Еще больше продлевает жизнь укропу такой способ как засолка. Его следует мелко нарезать и уложить в стерильные банки пересыпая 2 части укропа и 1 часть соли. Верхний слой должен быть обязательно из соли. В таком виде укроп отлично доживет не только до следующей весны. Банки можно держать просто в холодильнике. Когда будете в морозный зимний день приправлять таким укропом суп, не забывайте, что он очень соленый и класть этого продукта в основное блюдо стоит уже поменьше.

Третий способ — сушка. Сушить можно стеблями, но, конечно, без корней. Из таких пучков «вяжутся» укропные веники, которые вывешиваются в месте с хорошим доступом воздуха, а также в темноте и не в жаркой атмосфере. Степень засушливости можно легко определить, после чего стебли укладываются на хранение в мешки из ткани или в коробки. Размельченный укроп сушится на столе под полотенцем. Все остальное — также. Можно сушить и в духовке. Для этого нужно проследить, чтобы в духовке температура была не более 40-50 градусов, а дверку следует оставить немного открытой. Изредка надо перемешивать зелень, чтобы она просушилась равномерно и не подгорела. Для хранения сушеного укропа идеально подходят стеклянные банки. Поставить их можно в любой шкаф или на пол, где не бывает солнечного света.

На самом деле такая консервация подходит почти для всей зелени, а способ сохранить её на зиму великое множество. Огородники много и с удовольствием экспериментируют, делясь своим опытом с коллегами на форумах. «Я не вытерпела до зимы. И уже начала добавлять в салаты, супы, в борщ эту зелень. Великолепно! Мне очень понравилось! Еще замораживала, плюс нарезала зелень и смешала ее с размягченным сливочным маслом, сделала такие длинные трубочки - как колбаски, завернула в фольгу и заморозила», - пишет пользователь Gbk.

«Мелко порезать, залить оливковым маслом так, чтобы получилась влажноватая масса. Выложить на противень ровным плотным слоем, поставить в морозилку. Когда схватится, порезать на кусочки с таким расчётом, чтобы этого кусочка хватало на заправку одной порции салата. упаковать в контейнер», - это уже делиться своими секретами Urtika.

«А я мелко режу укроп, петрушку, зеленый лук и укладываю в формочки для льда, в каждую ячейку всего по чуть-чуть и добавляю немного воды чтобы кубики заморозились. Потом после заморозки вытаскиваю и складываю в пакет и в морозилку. А когда суп или любое горячее блюдо готово кидаю по два, три кубика. Очень удобно», - считает прогрессивным метод с ледяными кубиками Зоинька_все_видит.

«А я делаю ассорти. Укроп, зеленый лук и петрушка. В пакет и в морозилку. Через некоторое время вынула, перетрясла (чтобы не было комом) и опять в морозилку. Можно еще раз перетрясти. А потом сухой ложкой берешь содержимое из пакета и в суп, вторые блюда (да хоть куда), кроме салатов», - привлекает сразу всю зелень Люся_из_народа.

Укроп употребляется человеком как приправа с глубокой древности. Родом это растение из Азии, но давно культивируется по всей Европе и в Северной Африке. Он обладает не только прекрасными вкусовыми качествами. Обилие витаминов и минеральных веществ делает укроп и очень полезным для здоровья. Он усиливает отделение секрета пищеварительными железами, моторику пищеварительного тракта, повышает аппетит, способствует нормализации обмена веществ в организме. Зелень укропа полезна при ожирении, заболеваниях печени, желчного пузыря, почек, гастритах, метеоризме.