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1 час назад

Садоводы Подмосковья назвали лучшие способы заготовки укропа на зиму

Вести Подмосковья

До настоящих урожаев дачникам еще далеко, но свежая зелень со своего огорода на обеденных столах уже есть. Значит, пора задуматься о заготовках на зиму. Для этого не нужно ждать огурцов и томатов. Запасаться можно и зеленью. Например, укропом. Это одна из самых популярных приправ. К тому же, укроп содержит просто гигантское количество витаминов и минеральных веществ. Зимой такая добавка в пищу просто незаменима. Способов «законсервировать» укроп сразу несколько и мы рассмотрим самые популярные и них.

Садоводы назвали лучшие способы заготовки укропа на зиму
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В любом случае сначала укроп нужно хорошенько промыть, а затем тщательно высушить. Желательно не делать этот процесс искусственным, а дать зелени высохнуть до полной кондиции «самостоятельно». Вот уже потом можно приступать к сохранению. Самый распространенный и проверенный способ — заморозка. Природой дается год гарантии, что укроп в морозилке за это время не потеряет ни вкусовые, ни полезные свойства.

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Сразу распихивать укроп по пакетам не надо. Пару часиков пучки зелени нужно просто подержать в морозильной камере. Уже потом достать и разложить не очень большими партиями, обернув пищевой пленкой. Все — пусть хранится... Также можно поступать и с мелко нарезанным укропом. Любители заморочиться замораживают укроп и в кубиках льда.

Еще больше продлевает жизнь укропу такой способ как засолка. Его следует мелко нарезать и уложить в стерильные банки пересыпая 2 части укропа и 1 часть соли. Верхний слой должен быть обязательно из соли. В таком виде укроп отлично доживет не только до следующей весны. Банки можно держать просто в холодильнике. Когда будете в морозный зимний день приправлять таким укропом суп, не забывайте, что он очень соленый и класть этого продукта в основное блюдо стоит уже поменьше.

Третий способ — сушка. Сушить можно стеблями, но, конечно, без корней. Из таких пучков «вяжутся» укропные веники, которые вывешиваются в месте с хорошим доступом воздуха, а также в темноте и не в жаркой атмосфере. Степень засушливости можно легко определить, после чего стебли укладываются на хранение в мешки из ткани или в коробки. Размельченный укроп сушится на столе под полотенцем. Все остальное — также. Можно сушить и в духовке. Для этого нужно проследить, чтобы в духовке температура была не более 40-50 градусов, а дверку следует оставить немного открытой. Изредка надо перемешивать зелень, чтобы она просушилась равномерно и не подгорела. Для хранения сушеного укропа идеально подходят стеклянные банки. Поставить их можно в любой шкаф или на пол, где не бывает солнечного света.

На самом деле такая консервация подходит почти для всей зелени, а способ сохранить её на зиму великое множество. Огородники много и с удовольствием экспериментируют, делясь своим опытом с коллегами на форумах. «Я не вытерпела до зимы. И уже начала добавлять в салаты, супы, в борщ эту зелень. Великолепно! Мне очень понравилось! Еще замораживала, плюс нарезала зелень и смешала ее с размягченным сливочным маслом, сделала такие длинные трубочки - как колбаски, завернула в фольгу и заморозила», - пишет пользователь Gbk.

«Мелко порезать, залить оливковым маслом так, чтобы получилась влажноватая масса. Выложить на противень ровным плотным слоем, поставить в морозилку. Когда схватится, порезать на кусочки с таким расчётом, чтобы этого кусочка хватало на заправку одной порции салата. упаковать в контейнер», - это уже делиться своими секретами Urtika.

«А я мелко режу укроп, петрушку, зеленый лук и укладываю в формочки для льда, в каждую ячейку всего по чуть-чуть и добавляю немного воды чтобы кубики заморозились. Потом после заморозки вытаскиваю и складываю в пакет и в морозилку. А когда суп или любое горячее блюдо готово кидаю по два, три кубика. Очень удобно», - считает прогрессивным метод с ледяными кубиками Зоинька_все_видит.

«А я делаю ассорти. Укроп, зеленый лук и петрушка. В пакет и в морозилку. Через некоторое время вынула, перетрясла (чтобы не было комом) и опять в морозилку. Можно еще раз перетрясти. А потом сухой ложкой берешь содержимое из пакета и в суп, вторые блюда (да хоть куда), кроме салатов», - привлекает сразу всю зелень Люся_из_народа.

Укроп употребляется человеком как приправа с глубокой древности. Родом это растение из Азии, но давно культивируется по всей Европе и в Северной Африке. Он обладает не только прекрасными вкусовыми качествами. Обилие витаминов и минеральных веществ делает укроп и очень полезным для здоровья. Он усиливает отделение секрета пищеварительными железами, моторику пищеварительного тракта, повышает аппетит, способствует нормализации обмена веществ в организме. Зелень укропа полезна при ожирении, заболеваниях печени, желчного пузыря, почек, гастритах, метеоризме.

«Вести Подмосковья» писали о том, какие овощи можно выращивать непосредственно дома. В условиях своего жилища тоже можно получить пусть небольшой, но желанный урожай. Опытные огородники советуют для культивирования в квартирах такие культуры, как лук-шалот, шпинат, брокколи, брюссельскую капусту, кабачки, а также различные виды бобов, салат, горох, редис, салатный лук и даже свеклу.

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