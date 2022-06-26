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2 часа назад

5 лайфхаков для хозяйки, которые облегчат жизнь

Мира Маркина

Поддержание чистоты и уюта дома ежедневно отнимает много времени. К счастью, есть несколько хитростей, которые помогут хозяйкам тратить гораздо меньше времени на уборку без потери качества. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

5 лайфхаков для хозяйки, которые облегчат жизнь
Фото: Кадр из фильма "Черный дрозд"Кадр из фильма "Черный дрозд"

Лимон в микроволновке

Решили отмыть микроволновую печь? Прежде чем приступать, поставьте в микроволновку миску с соком лимона буквально на одну минуту. Эта небольшая манипуляция поможет гораздо быстрее избавиться от жирных пятен.

Кондиционер против пыли

После влажной уборки тонкий слой пыли оседает на мебели уже на следующий день. Чтобы этого не происходило, добавьте в воду кондиционер для белья и смачивайте в этом растворе тряпку, которой протираете пыль. Ее будет гораздо меньше.

Растительное масло от липких следов

Чтобы устранить липкие следы от наклеек на новой посуде, смочите ватный диск в растительном масле и протрите им места, где были наклейки.

Бумажные полотенца для зеркал

Бумажные полотенца в разы облегчают мытье зеркал и стеклянных поверхностей. В отличие от тканевых тряпок они не оставляют разводов и ворсинок.

Пемза и катышки

Заметили на любимых вещах катышки? Не беда. Пройдитесь по ним пемзой, и от катышек не останется и следа.

Дом и сад,
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