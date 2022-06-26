5 лайфхаков для хозяйки, которые облегчат жизнь

Поддержание чистоты и уюта дома ежедневно отнимает много времени. К счастью, есть несколько хитростей, которые помогут хозяйкам тратить гораздо меньше времени на уборку без потери качества. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Решили отмыть микроволновую печь? Прежде чем приступать, поставьте в микроволновку миску с соком лимона буквально на одну минуту. Эта небольшая манипуляция поможет гораздо быстрее избавиться от жирных пятен.
После влажной уборки тонкий слой пыли оседает на мебели уже на следующий день. Чтобы этого не происходило, добавьте в воду кондиционер для белья и смачивайте в этом растворе тряпку, которой протираете пыль. Ее будет гораздо меньше.
Чтобы устранить липкие следы от наклеек на новой посуде, смочите ватный диск в растительном масле и протрите им места, где были наклейки.
Бумажные полотенца в разы облегчают мытье зеркал и стеклянных поверхностей. В отличие от тканевых тряпок они не оставляют разводов и ворсинок.
Заметили на любимых вещах катышки? Не беда. Пройдитесь по ним пемзой, и от катышек не останется и следа.