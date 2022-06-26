Как отмыть посуду, если надо экономить воду

Ежедневно мы тратим на мытье посуды огромное количество воды, которое напоминает о себе в конце месяца крупными счетами. К счастью, существует способ, который позволяет экономить на воде, на моющем средстве и при этом сохранять посуду в чистоте. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

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Нередко, когда жидкость для мытья посуды заканчивается, хозяйки добавляют в него воду, чтобы продлить срок действия. Но в этом случае жидкость теряет свои качества и хуже борется с загрязнениями, из-за чего мы лишь тратим больше воды и времени на мытье посуды.

Чтобы сделать средство для мытья посуды гуще, достаточно лишь добавить в него соду. Все, что понадобится для этого – сама сода, немного кипятка, гель и емкость, чтобы смешать ингредиенты.

В бутылке оставляем ровно половину геля. Затем в том же объеме наливаем в стакан воду и добавляем 3-4 ст. л. соды. Перемешиваем и вливаем смесь в емкость с гелем. Взболтав бутылку, вы сразу увидите эффект.