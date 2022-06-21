Вещи, которые дешевят вид квартиры

К созданию интерьера в квартире нужно подходить осознанно и не экономить на каждой мелочи, так как чем качественнее материал, тем дольше он будет вам служить. Кроме того, из-за сильной экономии существует риск удешевить вид квартиры. В материале “Рамблера” — о вещах, которые могут удешевить вид квартиры.

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Пластиковые белые подоконники

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Дизайнеры интерьера уверены, что пластиковые подоконники сильно дешевят общий вид квартиры и советуют приобретать не настолько бюджетные варианты. Если сумма, которую вы можете потратить, ограничена, то лучше приспособить подоконник под более функциональные вещи. Например, можно сделать из него полку. Для этого достаточно оставить бетон и покрыть его краской или сделать дополнительное место для того, чтобы посидеть у окна — просто добавьте туда мягкое покрытие или плед с подушками.

Открытые полки

Если вы планируете вешать полки в вашей квартире, то лучше покупать закрытые варианты. Дело в том, что хлам на полках может сильно удешевить общий вид интерьера и сделать его неряшливым. Если вы все-таки хотите купить открытые полки или с прозрачными дверями, то вам стоит позаботиться о том, чтобы там не скапливалась пыль, а все, что внутри должно смотреться органично и опрятно. В ином случае лучше выбрать другие варианты.

Заполнение пространства

Стоит оставлять в квартире больше “воздуха”. Например, если у вас освободилась часть стены, не стоит заставлять ее диваном или новым шкафом, лучше оставьте это пространство пустым. Многие люди любят обставлять комнату так, чтобы вся мебель была прижата к стене. Так делать не стоит, это визуально уменьшает пространство и захламляет его.

Одна люстра на комнату