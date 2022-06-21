Что делать, если вам жарко спать

Летом люди могут страдать бессонницей из-за того, что испытывают дискомфорт во время сна. В жаркую погоду духота может мучить даже в темное время суток, особенно в южных городах. Однако существуют способы справиться с духотой по ночам даже в том случае, если у вас нет кондиционера. О них — в материале “Рамблера”.

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Выбирайте натуральные ткани

Пижама и постельное белье должны быть сделаны из натуральных материалов. Идеально подойдет тонкий хлопок или лен. Они лучше всего пропускают воздух, и так вы сможете лучше, спокойнее и комфортнее спать.

Возьмите грелку

Грелка может работать и в обратную сторону. Например, если наполнить ее не теплой, а холодной водой или льдом, можно положить ее под подушку или под простыню, чтобы она охлаждала какую-либо часть тела. Она быстро нагреется, но прохлады от нее хватит на время, чтобы уснуть.

Намочите простынь

Так с жарой справлялись в древности. Положите на матрас полотенце, намочите простынь и хорошо ее отожмите, чтобы она была немного влажной. После этого постелите ее на полотенце и ложитесь. Она будет передавать вам прохладу. Такой простынью также можно накрыться. Единственный дискомфорт — вам может помешать вода, но можно немного высушить простынь до такого состояния, чтобы вам было комфортно.

Ешьте меньше белка

В течение дня старайтесь употреблять меньше продуктов, содержащих белок. Дело в том, что организму его тяжелее перерабатывать. Из-за этого тело нагревается. Если совсем не можете отказаться от продуктов с белком, то старайтесь не употреблять их под конец дня, чтобы ваше тело не выделяло столько энергии на переваривание этой пищи.

Примите горячий душ