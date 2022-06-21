Что делать, если вам жарко спать

Летом люди могут страдать бессонницей из-за того, что испытывают дискомфорт во время сна. В жаркую погоду духота может мучить даже в темное время суток, особенно в южных городах. Однако существуют способы справиться с духотой по ночам даже в том случае, если у вас нет кондиционера. О них — в материале “Рамблера”.
Пижама и постельное белье должны быть сделаны из натуральных материалов. Идеально подойдет тонкий хлопок или лен. Они лучше всего пропускают воздух, и так вы сможете лучше, спокойнее и комфортнее спать.
Грелка может работать и в обратную сторону. Например, если наполнить ее не теплой, а холодной водой или льдом, можно положить ее под подушку или под простыню, чтобы она охлаждала какую-либо часть тела. Она быстро нагреется, но прохлады от нее хватит на время, чтобы уснуть.
Так с жарой справлялись в древности. Положите на матрас полотенце, намочите простынь и хорошо ее отожмите, чтобы она была немного влажной. После этого постелите ее на полотенце и ложитесь. Она будет передавать вам прохладу. Такой простынью также можно накрыться. Единственный дискомфорт — вам может помешать вода, но можно немного высушить простынь до такого состояния, чтобы вам было комфортно.
В течение дня старайтесь употреблять меньше продуктов, содержащих белок. Дело в том, что организму его тяжелее перерабатывать. Из-за этого тело нагревается. Если совсем не можете отказаться от продуктов с белком, то старайтесь не употреблять их под конец дня, чтобы ваше тело не выделяло столько энергии на переваривание этой пищи.
Перед сном примите не теплый, а горячий душ, чтобы запустить в теле процессы охлаждения. Во-первых, вы выйдите после горячего душа и температура в доме будет казаться вам ниже, чем есть на самом деле. Во-вторых, перед сном тело продолжит охлаждаться. По такому же принципу можно выпить горячий чай — вы перегреете тело, начнете потеть, а пот будет охлаждать вас.