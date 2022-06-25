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3 часа назад

Как приготовить секретный раствор от сорняков: инструкция

Катя Кобышева

На даче хочется не только трудиться, но и, конечно же, отдыхать. Фанаты шезлонгов и шашлыков идут о простому пути, засевая весь участок газонной травой, а отчаянные земледельцы, наоборот, не дают ни одному клочку земли пустовать. Но даже самые трудолюбивые из них все же люди, а не садовые роботы, и нуждаются в отдыхе. "Рамблер" предлагает воспользоваться секретным раствором от сорняков, который можно приготовить своими руками, чтобы освободить драгоценное время на отдых и общение с семьей.

Как приготовить секретный раствор от сорняков
Фото: PxHerePxHere

Ингредиенты

  • 1 литр столового уксуса 9%
  • 1 столовая ложка соли
  • Несколько капель средства для мытья посуды

Применение

Смешайте все ингредиенты и перелейте в пневматический опрыскиватель. Если такого нет, обычный пульверизатор тоже подойдет, но рука быстро устанет.

Для обработки лучше всего выбрать жаркий солнечный день. Нанесите раствор на ненавистные сорняки, стараясь опрыскать все растения от самого основания до кончиков листьев, на следующий день они засохнут, а вам останется лишь убрать их с участка. Но сил вы на это потратите значительно меньше, ведь сухая трава легче выдергивается.

Будьте осторожны. Бороться с сорной травой таким образом нельзя на грядках, где важно сохранить плодородность почвы. На культурные растения также старайтесь не попадать, иначе они тоже засохнут.

Дом и сад,
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