Как приготовить секретный раствор от сорняков

На даче хочется не только трудиться, но и, конечно же, отдыхать. Фанаты шезлонгов и шашлыков идут о простому пути, засевая весь участок газонной травой, а отчаянные земледельцы, наоборот, не дают ни одному клочку земли пустовать. Но даже самые трудолюбивые из них все же люди, а не садовые роботы, и нуждаются в отдыхе. "Рамблер" предлагает воспользоваться секретным раствором от сорняков, который можно приготовить своими руками, чтобы освободить драгоценное время на отдых и общение с семьей.

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Ингредиенты

1 литр столового уксуса 9%

1 столовая ложка соли

Несколько капель средства для мытья посуды

Применение

Смешайте все ингредиенты и перелейте в пневматический опрыскиватель. Если такого нет, обычный пульверизатор тоже подойдет, но рука быстро устанет.

Для обработки лучше всего выбрать жаркий солнечный день. Нанесите раствор на ненавистные сорняки, стараясь опрыскать все растения от самого основания до кончиков листьев, на следующий день они засохнут, а вам останется лишь убрать их с участка. Но сил вы на это потратите значительно меньше, ведь сухая трава легче выдергивается.