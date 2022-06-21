Натуральные средства от комаров, которые вы сделаете сами

Вы можете экспериментировать с составами по своему желанию.

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Летом, находясь на даче, хочется как можно больше времени проводить на улице, и все же в вечернее время это сделать не так просто из-за того, что количество комаров просто не позволит спокойно поболтать с друзьями и близкими за столом на улице. Что же, отказываться от посиделок? Конечно, нет. Вы легко можете сделать средство от комаров своими руками, используя простые средства, которые не нанесут вреда даже детям.

Шампунь от комаров

Для того чтобы приготовить это несложное средство, нам понадобится любой шампунь, который вам было бы не жалко использовать не по назначению. Кроме него понадобится разбавленный водой уксус и растительное масло. В равных количествах смешиваем все ингредиенты, главное, не переборщить с маслом. У вас должна получиться смесь, которую можно тонким слоем нанести на кожу, но будьте осторожны с лицом — испарения уксуса могут жечь глаза.

Эфирное масло

Еще один простой способ, если вам не хочется возиться с маслом. Комары просто ненавидят эвкалиптовое масло, а также скептически относятся к маслу чайного дерева. Здесь есть важный момент — перед тем как использовать средство для защиты ребенка, стоит провести небольшой тест на аллергию. Кстати, многие дачники советуют использовать эфирные масла не напрямую на кожу, а в качестве основы для аромалампы. Неприятный для комаров запах будет неплохо защищать вас в течение всего вечера. Если есть желание и время поэкспериментировать, можно смешать несколько масел, смотрите, чтобы ваши близкие не страдали из-за сильного запаха.

Томатные листья