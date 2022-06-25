Почему вы до сих пор стирали одежду неправильно

Кажется, что может быть проще: бросаешь вещи в стиральную машинку, выбираешь нужную программу и через заданное время получаешь чистое белье, которое остается высушить и погладить. Хотя все больше людей покупают сушильные машины, а от глажки и вовсе отказываются. Все так, но не так. На самом деле стоит придерживаться определенных правил, чтобы получать неизменно превосходный результат - вещи будут гораздо дольше служить, если стирать их правильно. Секретами стирки делится "Рамблер".

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Если при стирке добавить 2-3 таблетки аспирина к стиральному порошку, то цвет вещей станет более ярким. Поваренная соль поможет сделать одежду более мягкой. Для этого добавьте 2-3 столовых ложки к порошку при стирке. Если вы используете отбеливатель, то стиральный порошок или жидкое средство для стирки, а также кондиционер можно уже не добавлять.

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Удалить пятна от косметики поможет пена для бритья. Нанесите ее на пятно, а затем постирайте вещь как обычно. От косметических пятен на одежде не останется и следа.

Если вещь немного потеряла форму и растянулась, вернуть прежний размер, а также смягчить ткань поможет детский шампунь. Единственное на что нужно обратить внимание, не слишком ли сильно он пенится. Если пена обильная, вещь следует в нем сначала замочить, а затем уже стирать на деликатном режиме.

Чтобы не искать мелкие вещи вроде носков, трусов и носовых платков, которые имеют свойство прилипать к барабану, их нужно стирать в специальном мешке для стирки. Кстати, нижнее белье всегда следует стирать в мешках, чтобы сохранить ткань и форму. Для бюстгальтеров продаются специальные мешки в форме пирамидки.

Перед стиркой нужно сортировать вещи не только по цветам, но и по плотности ткани. Джинсы не нужно стирать с тонкими блузами из шелка. Также не следует стирать с темными джинсами толстовки, они могут оставить на дениме ворс.

В стиральной машинке может образоваться плесень, чтобы избавиться от нее, а заодно уничтожить бактерии, добавьте в отсек для стирального порошка полстакана ополаскивателя для рта и запустите полоскание.

Гладьте одежду немного влажной. Вещи из тонкого трикотажа можно не гладить, складки расправятся сами, когда вы их наденете.