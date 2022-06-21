Простые способы придать спальне дорогой вид

Дизайнер интерьеров Кристен МакГоуэн назвала несколько дешевых способов, которые могут помочь придать спальне более дорогой вид. Их приводит издание The Sun.

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По словам МакГоуэн, спальня будет выглядеть как дорогой номер в отеле, если сменить постельное белье на качественное, нейтральных тонов, с паттернами, и избавиться от сочетающейся мебели.

«Подбирайте оригинальные предметы для своей спальни, кровать не обязана сочетаться с ночным столиком. Если у вас уже стоит сочетающаяся мебель, можно разнести ее по разным комнатам», — подсказала специалистка.

Кроме того, дизайнер советует купить необычные лампы для прикроватных столиков, например, разных цветов для разных сторон кровати, купить коврик и не забывать о шторах.

«Оформление окон должно быть и функциональным, и декоративным», — говорит она.