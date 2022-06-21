Секреты хранения: как сохранять овощи и зелень свежими

Фрукты и овощи, кажется, портятся в мгновение ока. В соцсетях делятся своими советами для того, чтобы сохранять эти продукты свежими. Кроме того, о лайфхаках рассказывают эксперты. Подробнее о них в материале "Рамблера".

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Самые главные советы, проверенные пользователями соцсетей:

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- Пока одни фрукты созревают вне холодильника, другие — только гниют. Всегда держите лимоны, ягоды и виноград в холодильнике.

- Хранение определенных фруктов и овощей вместе может сократить срок годности других продуктов. Бананы, персики и авокадо выделяют газ этилен, благодаря которому вокруг них созревают другие фрукты и овощи. Поэтому храните их как можно дальше от других.

- Чтобы салат оставался свежим, поместите его в миску и накройте несколькими листами кухонной бумаги. Это сделает его намного более хрустящим, чем если бы вы оставили его в пластиковом пакете, в котором он был куплен в супермаркете.

- Чтобы авокадо не пропадало, моете поместить его в морозильную камеру. Там оно может храниться до трех месяцев.

- Листовая зелень дольше остается свежей, если ее промыть, завернуть в бумажное или кухонное полотенце и поставить в холодильник в контейнере или герметичном пластиковом пакете. Вы можете сделать это с зеленью салата, листовой капустой, листовой свеклой, листовой капустой и шпинатом.

- Чтобы помидоры были вкуснее, храните их при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Это поможет им равномерно созреть. Когда они созреют, их можно поставить в холодильник.

- Большинство овощей, таких как морковь, картофель, брокколи, капуста и сельдерей, следует хранить в пластиковом пакете или контейнере в холодильнике. Грибы лучше всего хранить в бумажном пакете. Овощи и фрукты следует хранить в разных отсеках холодильника. Это предотвратит их слишком быстрое созревание.

- Хранить спаржу следует в холодильнике. Держите стебли влажными, обернув их влажным бумажным полотенцем, или храните стебли в вертикальном положении в миске или стакане с холодной водой.

- Тыкву и корнеплоды следует хранить в прохладном, темном и сухом месте вне холодильника, например в шкафу или погребе. Таким же образом можно хранить чеснок, лук, картофель, сладкий картофель.

- Заморозьте овощи, если не можете съесть их сразу — это быстрый и простой способ сохранить питательные вещества и наслаждаться вкусом летних овощей круглый год.