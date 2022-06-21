Какая насадка на шуруповерт спасет дачный участок от сорняков

Сорная трава летом – головная боль каждого огородника. Только прополешь, но два-три теплых дождливых денька – и снова на участке «джунгли». Каждый раз пропалывать грядки руками хлопотное дело, к тому же начинает болеть поясница и колени, обрабатывать землю приходится на корточках или нагнувшись. Чтобы автоматизировать процесс – попробуйте сделать специальную насадку на аккумуляторный шуруповерт.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Возьмите гладкую проволоку диаметром 6 мм и один сварочный электрод 3 мм. Отрежьте прут длинной в 50 см, он станет основанием для насадки, один из его конов будет в патроне прибора.

Далее отбейте покрытие с электрода, чтобы оголить жёсткий сердечник. Сделайте из него спираль, обмотав по часовой стрелке вокруг трубы. Оба элемента заострите с помощью болгарки.

Затем при помощи сварочного аппарата приварите спиральку к катанке так, чтобы толстый прут проходил внутри проволоки от электрода. Получившийся шов от нагревания закройте термоусадочной трубкой, оснастку зажмите в патроне электроинструмента.

Обратите внимание, насадка должна быть расположена строго перпендикулярно плоскости земли, так, чтобы ее центр помещался в центр сорняка.