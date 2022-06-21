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1 час назад

Хитрая насадка на шуруповерт, которая спасет дачный участок от сорняков

Провинция.ру

Сорная трава летом – головная боль каждого огородника. Только прополешь, но два-три теплых дождливых денька – и снова на участке «джунгли». Каждый раз пропалывать грядки руками хлопотное дело, к тому же начинает болеть поясница и колени, обрабатывать землю приходится на корточках или нагнувшись. Чтобы автоматизировать процесс – попробуйте сделать специальную насадку на аккумуляторный шуруповерт.

Какая насадка на шуруповерт спасет дачный участок от сорняков
Фото: Провинция.руПровинция.ру

Возьмите гладкую проволоку диаметром 6 мм и один сварочный электрод 3 мм. Отрежьте прут длинной в 50 см, он станет основанием для насадки, один из его конов будет в патроне прибора.

Далее отбейте покрытие с электрода, чтобы оголить жёсткий сердечник. Сделайте из него спираль, обмотав по часовой стрелке вокруг трубы. Оба элемента заострите с помощью болгарки.

Затем при помощи сварочного аппарата приварите спиральку к катанке так, чтобы толстый прут проходил внутри проволоки от электрода. Получившийся шов от нагревания закройте термоусадочной трубкой, оснастку зажмите в патроне электроинструмента.

Обратите внимание, насадка должна быть расположена строго перпендикулярно плоскости земли, так, чтобы ее центр помещался в центр сорняка.

Затем подносим устройство к сорной траве, включаем – и дело сделано. Спираль разрыхляет землю вокруг сорняка и наматывает растение на прут. В результате образуется лунка глубиной 15-20 см. Ну а сам сорняк легко вынимается из лунки. Главное – корень не повреждается, его легко вместе со стеблем вынуть из земли.

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