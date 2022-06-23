Небанальные способы, которые помогут отпугнуть змей

Мы уверены, вам не нужно такое соседство.
Трудно представить более неприятное соседство, чем соседство со змеями. Особенно если это не безобидные ужики, а вполне себе ядовитые гадюки. Когда в семье есть дети и домашние животные, такие обитатели становятся максимально нежелательными гостями на участке. Конечно, можно вызвать специальную службу, которая на некоторое время решит проблему, однако мы рекомендуем сначала попробовать методы борьбы со змеями, доступные абсолютно каждому.
Известный факт — змеи трудно переносят резкие запахи. Однако разбрасывать по участку плохо пахнущие предметы тоже не стоит, все-таки надо подумать о ваших близких, которые точно будут не в восторге от этой идеи. Чесночная грядка или дорожки, посыпанные сухой горчицей, не будут доставлять неудобств вам и станут эффективным средством от опасных гостей. Кстати, уйдут не только змеи, но и большая часть земноводных.
Да-да, эти милые зверьки станут прекрасной защитой от змей. Если кошка или собака может серьезно пострадать после контакта с рептилией, то ежу ничего не грозит. У зверьков есть иммунитет. Кроме того, ежи не просто убивают змей, но и едят их, если появляется такая возможность. Если на участке есть еж, а лучше — несколько, змеи не сунутся греться и охотиться на вашей территории. Попробуйте создать условия, чтобы ежи пришли к вам и остались на участке как можно дольше.
Так же, как и резкие запахи, змей отпугивают громкие звуки. Крики детей, лай собак, громкая музыка и, конечно, звуки газонокосилки станут непреодолимым обстоятельством для змей, чтобы остаться соседствовать на вашем участке. Помимо того что рептилия будет избегать контакта с вашей косилкой, она не сможет спокойно жить, если на вашем участке будет небольшой газон, а не высокая трава — учитывайте этот момент и не допускайте разрастания зарослей.