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2 часа назад

5 вещей в доме, от которых нужно избавиться прямо сейчас

runews24.ru

Используйте методы японской уборки, чтобы ваш дом сразу преобразился.

5 вещей в доме, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Фото: runews24.rurunews24.ru

Во-первых, нужно избавиться от мелкого мусора в виде этикеток от одежды, сломанных деталей и многого другого. Для решения вопроса можно установить специальную коробку для складирования подобных вещей, а в день уборки разбирать ее и выбрасывать то, что точно уже не пригодится.

Во-вторых, ощущение беспорядка в доме создается также от ненужных бумаг, которые накапливаются на столе, книжных полках и журнальном столике. Уделите время разбору бумаг и утилизируйте лишние.

В-третьих, в еженедельном режиме нужно менять губки для мытья посуды. Такие губки считаются по праву самыми грязными предметами в доме, так как ни них скапливается большое количество бактерий.

В-четвертых, ничто не производит в доме настолько грустное впечатление, как увядшие цветы. Обновляйте букеты в комнатах и следите за их состоянием. Альтернативой живым цветам могут стать искусственные букеты.

В-пятых, следите за тем, чтобы на полках в ванной комнате и в спальне не скапливалась пустые флаконы от косметики и парфюмерии. Старые флаконы являются источником бактерий, опасных для здоровья. Кроме того, обращайте внимание на срок годности косметики. Может быть, ее стоит выбросить уже сейчас.

Дом и сад,
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