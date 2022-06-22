5 вещей в доме, от которых нужно избавиться прямо сейчас

Используйте методы японской уборки, чтобы ваш дом сразу преобразился.

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Во-первых, нужно избавиться от мелкого мусора в виде этикеток от одежды, сломанных деталей и многого другого. Для решения вопроса можно установить специальную коробку для складирования подобных вещей, а в день уборки разбирать ее и выбрасывать то, что точно уже не пригодится.

Во-вторых, ощущение беспорядка в доме создается также от ненужных бумаг, которые накапливаются на столе, книжных полках и журнальном столике. Уделите время разбору бумаг и утилизируйте лишние.

В-третьих, в еженедельном режиме нужно менять губки для мытья посуды. Такие губки считаются по праву самыми грязными предметами в доме, так как ни них скапливается большое количество бактерий.

В-четвертых, ничто не производит в доме настолько грустное впечатление, как увядшие цветы. Обновляйте букеты в комнатах и следите за их состоянием. Альтернативой живым цветам могут стать искусственные букеты.