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2 часа назад

Почему не нужно выбрасывать яичную скорлупу, если у вас есть дача

Катя Кобышева

Каждый огородник делает все возможное, чтобы растения хорошо росли и давали прекрасный урожай, в том числе регулярно вносит удобрения. А в некоторых случаях за подкормкой даже не нужно ехать в специализированный магазин, как в случае с куриными яйцами. "Рамблер" рассказывает, как правильно собирать и применять яичную скорлупу.

Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу
Фото: PxHerePxHere

Без этого продукта мало кто обходятся — одни едят их каждый день, другие делают большую яичницу на всю семью раз в неделю — так или иначе они входят в рацион многих людей. Скорлупа, как правило, отправляется в мусорное ведро, но так делать не нужно, если у вас есть дача и грядки. Из яичной скорлупы можно приготовить великолепную подкормку для многих огородных культур.

  • Цветная капуста. Измельченную яичную скорлупу рекомендуется добавлять в лунку при посадке.
  • Белокочанная капуста. Можно разбросать крупные кусочки скорлупы по грядке, чтобы защитить капусту от слизней.
  • Арбузы, дыни, баклажаны, перцы, свекла. Хорошо реагируют на подкормку яичной скорлупой. Этим растениям нужен кальций для образования хороших крепких плодов. Норма внесения: 1-2 стакана на квадратный метр.
  • Томаты. Яичная скорлупа поможет предотвратить образование вершинной гнили. Она появляется из-за недостатка кальция в почве. Но добавлять яичную скорлупу нужно, когда растение станет взрослым, достаточно окрепнет и начнет цвести. Для молодой рассады скорлупа может быть опасна, это касается и других растений.

Как правильно собрать

Скорлупу нужно вымыть и тщательно просушить. Когда наберете некоторое количество, измельчите ее с помощью блендера или кофемолки до состояния порошка. Храните в стеклянной банке, накрыть можно бумагой или крышкой с дырочками для циркуляции воздуха.

Дом и сад,
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