Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу

Каждый огородник делает все возможное, чтобы растения хорошо росли и давали прекрасный урожай, в том числе регулярно вносит удобрения. А в некоторых случаях за подкормкой даже не нужно ехать в специализированный магазин, как в случае с куриными яйцами. "Рамблер" рассказывает, как правильно собирать и применять яичную скорлупу.

Фото: PxHere PxHere

Без этого продукта мало кто обходятся — одни едят их каждый день, другие делают большую яичницу на всю семью раз в неделю — так или иначе они входят в рацион многих людей. Скорлупа, как правило, отправляется в мусорное ведро, но так делать не нужно, если у вас есть дача и грядки. Из яичной скорлупы можно приготовить великолепную подкормку для многих огородных культур.

Цветная капуста. Измельченную яичную скорлупу рекомендуется добавлять в лунку при посадке.

Измельченную яичную скорлупу рекомендуется добавлять в лунку при посадке. Белокочанная капуста. Можно разбросать крупные кусочки скорлупы по грядке, чтобы защитить капусту от слизней.

Можно разбросать крупные кусочки скорлупы по грядке, чтобы защитить капусту от слизней. Арбузы, дыни, баклажаны, перцы, свекла. Хорошо реагируют на подкормку яичной скорлупой. Этим растениям нужен кальций для образования хороших крепких плодов. Норма внесения: 1-2 стакана на квадратный метр.

Хорошо реагируют на подкормку яичной скорлупой. Этим растениям нужен кальций для образования хороших крепких плодов. Норма внесения: 1-2 стакана на квадратный метр. Томаты. Яичная скорлупа поможет предотвратить образование вершинной гнили. Она появляется из-за недостатка кальция в почве. Но добавлять яичную скорлупу нужно, когда растение станет взрослым, достаточно окрепнет и начнет цвести. Для молодой рассады скорлупа может быть опасна, это касается и других растений.

Как правильно собрать