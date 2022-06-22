Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу

Каждый огородник делает все возможное, чтобы растения хорошо росли и давали прекрасный урожай, в том числе регулярно вносит удобрения. А в некоторых случаях за подкормкой даже не нужно ехать в специализированный магазин, как в случае с куриными яйцами. "Рамблер" рассказывает, как правильно собирать и применять яичную скорлупу.
Без этого продукта мало кто обходятся — одни едят их каждый день, другие делают большую яичницу на всю семью раз в неделю — так или иначе они входят в рацион многих людей. Скорлупа, как правило, отправляется в мусорное ведро, но так делать не нужно, если у вас есть дача и грядки. Из яичной скорлупы можно приготовить великолепную подкормку для многих огородных культур.
Скорлупу нужно вымыть и тщательно просушить. Когда наберете некоторое количество, измельчите ее с помощью блендера или кофемолки до состояния порошка. Храните в стеклянной банке, накрыть можно бумагой или крышкой с дырочками для циркуляции воздуха.