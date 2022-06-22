Отпариватель или парогенератор: реальные отзывы

Рутинные домашние дела всегда хочется выполнить побыстрее, чтобы потом полноценно отдыхать с чистой совестью. Именно поэтому мы покупаем в дом всевозможную технику: стиральные машины, микроволновые печи, кухонные комбайны и, конечно же, отпариватели и парогенераторы, которые становятся все более популярными. "Рамблер" рассказывает, какие бывают отпариватели, чем они отличаются от парогенераторов и какими обладают плюсами и минусами, на основе отзывов реальных потребителей.

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Ручной портативный отпариватель

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На рынке представлено множество моделей ручных отпаривателей, но, несмотря на внешнее сходство, они могут сильно различаться по техническим характеристикам. Выбирая отпариватель такого типа, нужно обращать внимание на его мощность и силу парового удара. Также стоит внимательно прочитать отзывы к ручным отпаривателям, поскольку в некоторых моделях может наблюдаться проблема с каплями воды при выходе пара.

Ручной отпариватель идеально подойдет для тех, кому надо погладить пару вещей перед выходом или освежить, например, блузку. Если вы планируете отпарить большое количество одежды, или вещи из плотных тканей (пальто, джинсы, плащ), то будьте готовы к тому, что вам может потребоваться несколько раз наполнять резервуар. Как правило, у ручных отпаривателей резервуары для воды не очень большие (150-200 мл), ведь они должны быть портативными.

Некоторые модели ручных отпаривателей могут работать в горизонтальном положении, имитируя работу утюга, однако нужно иметь ввиду, что полноценной замены утюга из такого аппарата не выйдет. Ручным отпаривателем сложно сделать стрелки на брюках или выгладить воротничок рубашки.

Плюсы ручных отпаривателей:

Занимает мало места

Можно взять с собой в поездку

Возможность освежить вещь между носками без стирки

Быстрая дезинфекция вещей паром

Минусы ручных отпаривателей:

Некоторые модели могут «плеваться» водой

Если вода с большим количеством примесей, может образовываться накипь

Сложно гладить тяжелые и плотные ткани

Не заменяет утюг (если нужно сделать стрелки на брюках, например)

Маленький резервуар для воды

Стационарный отпариватель

Такой отпариватель лишен некоторых минусов ручного и обладает рядом преимуществ. Главная рекомендация та же: при покупке нужно ориентироваться не только на мощность прибора, но и силу парового удара. Стационарные отпариватели часто снабжены дополнительными насадками, с помощью которых можно чистить мягкую мебель и ковры, а также делать стрелки на брюках.

У некоторых моделей есть доски, на которых одежду можно разложить горизонтально. Но многое зависит от плотности и качества ткани. Шелковую блузку любой отпариватель может разгладить за секунду, но с рубашкой из плотного хлопка без примеси полиэстера в составе нужно гладить утюгом, и не у всех хватит терпения отгладить ткань до идеального состояния.

Чтобы облегчить себе отглаживание в дальнейшем, при стирке нужно включать функцию "Легкая глажка" и не отжимать на высоких оборотах, а после стирки рубашку из хлопка можно отпарить, не дожидаясь пока она высохнет. Затем еще раз пройтись отпаривателем после высыхания.

Плюсы стационарного отпаривателя:

Большой объем резервуара для воды

Шторы после стирки можно сразу вешать на карнизы и отпаривать на месте

Подходит для чистки мягкой мебели

Минусы стационарного отпаривателя:

Занимает место

Нужно обязательно выливать воду из резервуара, иначе она будет просачиваться, а сам резервуар может "зацвести"

Не справляется со сложными тканями

Парогенератор

Парогенератор представляет собой систему из утюжка, который прикреплен к платформе с резервуаром для воды. По сравнению с ручными отпаривателями у парогенераторов выше мощность и сила парового удара, а также большой резервуар для воды (1,5-2 литра). Такие системы рассчитаны на большой объем белья, который нужно отгладить. Парогенератор позволяет регулировать температуру и мощность пара, им можно пользоваться как обычным утюгом, что может быть важно, если у вас в гардеробе много брюк и рубашек. Обратите внимание на то, чтобы у парогенератора был съемный резервуар для воды, иначе вам придется носить в ванную все устройство. Если вы редко гладите, советуем сливать остатки воды после использования, чтобы она не закисала. Выбирая парогенератор, отдавайте предпочтение модели с возможностью вертикального отпаривания, это позволит пользоваться системой как обычным отпаривателем. Обращайте внимание также на наличие противокапельной системы и на длину сетевого шнура.

Плюсы парогенератора:

Большой объем резервуара для воды

Мощный паровой удар

Возможность регулировать температуру

Функция вертикального отпаривания

Возможность использовать как обычный утюг

Минусы парогенератора: