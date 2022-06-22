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1 час назад

В IKEA рассказали о деталях закрытой распродажи

Москва24

Бывшие сотрудники компании IKEA в России смогут приобрести оставшиеся товары производителя со скидкой до 80%, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в организации.

В IKEA рассказали о деталях закрытой распродажи
Фото: Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В распродажу также войдут выставочные образцы.

Как отметил представитель IKEA, дополнительная скидка для любого участника закрытой распродажи составит 15% на все товары. Он уточнил, что акция для экс-работников компании стартует 27 июня в 08:00 и продлится до 29 июня включительно.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Компания запланировала поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.

Также появилась информация, что товары шведской компании IKEA стали доступны на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Специалисты маркетплейсов проверяют такие предложения для безопасности покупателей.

Отмечалось, что на сервисе "Яндекс.Маркета" желающие могут приобрести мебель, предметы декора и посуду IKEA, на Ozon – предметы обихода.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/22062022/474142?utm_source=CopyBuf

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