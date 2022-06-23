Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

Профессор дала советы по борьбе с борщевиком на даче

Москва24иещё 1

Наиболее эффективным методом борьбы с борщевиком станет комбинирование механических и химических способов его уничтожения, сообщает "Вечерняя Москва".

Профессор дала советы по борьбе с борщевиком на даче
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Конечно, в Москве распространение борщевика находится под контролем. Методов борьбы с ним выделяется несколько. Это механический, химический и комбинированный. Но наиболее эффективный прием – последний, так как в нем сочетаются сразу несколько способов нейтрализации травы",

– рассказала профессор ботаники Татьяна Терехова.

Она отметила, что к борьбе с растением необходимо приступать ранней весной, когда оно начинает давать ростки. По словам специалиста, гербициды следует наносить на активно растущий лист. Кроме того, можно скосить траву, после чего подождать, пока она отрастет, и применить указанное химическое вещество. При этом все перечисленные действия нужно проводить только в защитном костюме или одежде из плотной ткани. Для защиты глаз рекомендуется надевать специальные очки.

Эксперт добавила, что борщевик можно выкопать при условии, что площадь его распространения небольшая. Однако стоит учитывать, что корни взрослого растения могут уходить в землю на два метра, молодого – на 10 сантиметров. Систематическая и своевременная борьба с сорняком позволит быстро и легко вывести его. При этом жители соседних дачных участков также должны начать активную борьбу с борщевиком.

Ранее садовод и владелец компании по продаже садового инструмента Flourishing Plants Джей Ли рассказал, что черный перец может помочь в борьбе с муравьями в саду. Эксперт посоветовал смешать черный перец и воду. По его словам, раствор поможет избавиться от грибковых заражений и защитить растения от насекомых и личинок.

Дом и сад,Джей Ли,Татьяна Терехова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители