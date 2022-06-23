Как избавиться от медведки на участке: проверенные способы

Эти крупные насекомые могут стать большой проблемой для людей, которые выращивают что-то на своем огороде. Медведка уничтожает корневую систему растений, и, если они еще не выросли, то они могут перестать давать плоды и семена. Избавиться от медведки, если она завелась у вас на участке, довольно тяжело, так как насекомых очень привлекают корни растений, которыми они и питаются. В материале “Рамблера” — проверенные способы избавления от медведки.

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Защита для растений

Так как медведка пробирается к корням растений через поверхность земли, то оптимальным способом их защиты может быть ограничение пространства. Делать небольшие заборчики у каждого саженца может быть проблематично, поэтому отличным вариантом будет использование ненужных пятилитровых бутылок. Возьмите бутылку и разрежьте ее на три части, у последней вырежьте дно. Так, у вас будет специальное приспособление для защиты растений от медведки.

Навозные ловушки

Медведок очень привлекает наличие навоза, но избавляться от них нужно при наступлении минусовых температур. Выкопайте небольшую яму и, когда земля уже будет достаточно холодной, насыпьте туда навоз. Медведка будет забираться в эту яму, останется там и погибнет от холода, так как они его не переносят.

Заливка ходов

Медведка роет небольшой проход для того, чтобы добраться к корням растений. Если вы уже увидели, что на ваш участок пробралась медведка, найдите их норы и залейте их сначала подсолнечным маслом, а затем водой. Так вредитель может быть уничтожен. Если нет масла, то можно развести в воде мыло и вливать мыльный раствор, но он менее эффективен.

Постоянно рыхлая почва