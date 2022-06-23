Почему нельзя смазывать дверные петли растительным маслом

Казалось бы, от скрипа дверей избавиться довольно просто: стоит смазать петли, как неприятный звук пропадет. Однако, некоторые хозяйки, стремясь устранить причину скрипа, пытаются «реанимировать» дверные петли с помощью растительного масла, оказавшегося под рукой. И совершают при этом большую ошибку. Почему не стоит этого делать, и какими средствами можно заменить профессиональное средство (правда, лишь на время), читайте в материале «Рамблера».
Наверняка вы знаете, что растительное масло очень подвержено перепадам температур. Его густота и маслянистые свойства сильно меняются на жаре и в холоде. Например, при понижении температуры масло становится густым, что, во-первых, значительно усложнит сам процесс смазывания петель, а во-вторых, его смазывающие свойства просто при этом теряются.
В жару же масло хоть и остается текучим, но становится настоящим магнитом для пыли. Смазанные этим продуктом дверные петли быстро станут ужасно грязными, а скрип хотя и пропадет только на время. В итоге от проблемы вы не избавитесь, а вот двери потом придется оттирать.
Если под рукой не оказалось специальных средств для смазывания дверных петель, а скрип продолжает раздражать, можно найти временное решение. Например, можно использовать грифель простого карандаша (в его составе есть масло и парафин). Грифель следует растолочь и протереть им дверные петли. Также помогут избавиться от скрипа дверей хозяйственно мыло или вазелин. Но следует помнить, что использование этих средств решит проблему лишь временно, поэтому купить специальное средство все же придется.