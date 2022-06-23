Почему нельзя смазывать дверные петли растительным маслом

Казалось бы, от скрипа дверей избавиться довольно просто: стоит смазать петли, как неприятный звук пропадет. Однако, некоторые хозяйки, стремясь устранить причину скрипа, пытаются «реанимировать» дверные петли с помощью растительного масла, оказавшегося под рукой. И совершают при этом большую ошибку. Почему не стоит этого делать, и какими средствами можно заменить профессиональное средство (правда, лишь на время), читайте в материале «Рамблера».

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Наверняка вы знаете, что растительное масло очень подвержено перепадам температур. Его густота и маслянистые свойства сильно меняются на жаре и в холоде. Например, при понижении температуры масло становится густым, что, во-первых, значительно усложнит сам процесс смазывания петель, а во-вторых, его смазывающие свойства просто при этом теряются.

В жару же масло хоть и остается текучим, но становится настоящим магнитом для пыли. Смазанные этим продуктом дверные петли быстро станут ужасно грязными, а скрип хотя и пропадет только на время. В итоге от проблемы вы не избавитесь, а вот двери потом придется оттирать.