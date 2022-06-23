Реальные отзывы: нужен ли в доме робот-пылесос

Технический прогресс привел нас к тому времени, когда работа по дому становится значительно легче. Теперь есть гаджет, который помоет окна, испечет хлеб, взобьет сливки. Особенное внимание привлекают умные гаджеты. Среди них популярностью пользуются роботы-пылесосы. Кто-то посчитает, что это просто игрушка, которая не заменит рук, а остальные уверены, что жить без него в современном мире невозможно. "Рамблер" расскажет, как работают такие пылесосы, в чем их плюсы и минусы и рассмотрит реальные отзывы.

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Что это такое

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Уборка дома пылесосом может быть одной из самых утомительных задач в быту, но в наши дни существует уже широкий ассортимент роботов-пылесосов, которые справятся с этой задачей без наших энергозатрат.

Большинство роботов-пылесосов оснащены одной или двумя вращающимися щетками. Они работают вместе, чтобы зачерпнуть мусор внутрь, где вакуумный механизм всасывает его в мусорное ведро.

Как только мусорный отсек заполнен, пользователь должен сам опустошить его для дальнейшей работы.

Более дорогие модели имеют док-станции с автоматической очисткой - пылесос после уборки приезжает к станции и сам опустошает себя. Пользователь же должен будет лишь выбрасывать мусор из док-станции каждые несколько недель.

Роботы-пылесосы имеют множество датчиков, позволяющих им объезжать препятствуя, пока механизм всасывает мусор. Простейших роботов можно запрограммировать на работу по расписанию с помощью элементов управления на устройстве. Более умными моделями можно управлять с помощью приложений для телефона или даже голосовых помощников. с развитием технологий, пылесос можно запрограммировать на уборку выделенной территории, а не всего пространства.

Кроме того, в многообразии роботов-пылесосов есть те, которые предлагают не только сухую уборку, но и влажную. Таким образом, с помощью роботов-пылесосов можно значительно облегчить бытовые задачи.

Из минусов

Во-первых, роботы-пылесосы не обладают той мощностью уборки и маневренностью, которыми обладают вертикальные пылесосы. Они, как правило, оставляют некоторые места неубранными, особенно углы или под мебелью, к которой они не подходят.

Во-вторых, хотя у роботов есть датчики, существует вероятность, что гаджет может скатиться вниз по лестнице или въехать не туда.

Кроме того, пылесос всасывает мусор, но может "проглотить" и нужные мелкие предметы, вроде кабелей, шнурков и шпилек.

Во многих моделях слишком маленькие контейнеры для мусора, и вам придется опустошать их чаще, чем при работе с обычным пылесосом.

Отзывы

Мы разбирались в отзывах реальных покупателей и пользователей роботов-пылесосов на популярных сервисах.

Многие выбирают гаджеты китайской кооперации Xiaomi. Популярная модель в среднем ценовом сегменте - Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P SKV4110GL.

"Долга думала нужен или нет робот, но когда купили квартиру побольше (85кв.м.), решила купить, начитавшись кучу отзывов, остановила выбор на этой модели. Оправдал все мои ожидания. Мне нравится уборка по зонам, пока в одной комнате собираешь игрушки, в другой уже пылесосит мой помощник. Чаще пользуюсь влажной уборкой, так как ковров нет, ламинат протирает отлично . Очень рада, что его приобрела, не знаю как без него раньше жила. Очень хороший помощник, если дома маленькие дети", — рассказывает пользовательница на сервисе Сбермегамаркет.

Из недостатков пользователи называют сложности с работой приложения и построения карты квартиры.

Сбермегамаркет

Однако большинство отзывов все же положительные:

"Отличный робот! Качество уборки достойное (для ежедневной уборки отлично), довольно тихий (ожидала, что будет громче). Аккуратно обходит препятствия (специально выбирала с LDS, чтобы видел в темноте). Удобно, что можно установить виртуальные стены (очертила в приложении велосипеды в прихожей и он к ним не подъезжает). Можно выделить зону, где не следует убирать (например, высокий коврик). Очень удобно, что можно запустить с работы через приложение и к вашему приходу дома чисто. Есть русский язык.

Но само приложение конечно беда. Пришлось повозиться, так как не видело устройство. Только когда выставила регион Тайвань (!), все заработало. Как об этом можно было догадаться, если нигде не написано?! Спасибо, добрый человек подсказал. Иначе бы все плюшки данного устройства не были бы доступны, пульта управления нет, только кнопка старт на роботе. В итоге резюме такое, если все получится с приложением, будет отличный умный помощник. Если без приложения, то нет смысла, можно купить и дешевле модель."

Популярный производитель, специализирующийся на роботах — iRobot. У этого бренда есть десятки моделей для самых разных запросов и бюджетов. Рассмотрим отзывы на модель Roomba 698 Black.

Сбермегамаркет

Большинство отзывов положительные. Из минусов выделяют шум, отсутствие построения карты и влажной уборки:

"Давно хотела приобрести робот-пылесос, не устраивала возня с обычным пылесосом и пыль, которая разлетается от уборки. Первое впечатление-прикольная игрушка. Шумноват. Приложение на смартфон загрузилось без проблем. Пылесосит не очень качественно, остается пух и шерсть. Удобство использования: можно оставить его делать уборку в одной комнате, в другой самой убираться. Пылесборник вынимается и чистится норм, единственное - на валики с щетками и на переднее колесико накручивается шерсть и волосы при уборке, хлопотно разбирать и доставать. Получается столько же возни как с обычным пылесосом. В целом покупкой довольна, но ожидала большего. Возможно надо было брать аппарат, который строит карту помещения. Этот, хоть и ориентируется в помещении, движения хаотичны и может пропускать участки с мусором. Тем кто ценит свое время и обременен другими хлопотами к покупке рекомендую.";

"Сама фирма Irobot уже залог качества и надежности, уже второй пылесос покупаем, первый в подарок. Мощный уровень всасывания, легко справляется с коврами и порожками, собирает волосы и мелкую пыль. Легко управляется с телефона, даже если ты на работе. Спокойно объезжает препятствия, имеет защиту от падений с лестниц и тп, есть режим уборки ковров. Полностью соответствует цене. Подключается к wi-fi".

Еще один вариант — модель RV-R 250 Black популярного производителя Redmond.

Реальные отзывы

Среди достоинств модели пользователи выделяют соотношения цена-качество, внешний вид и эффективную работ:

"Свободно заезжает под наш диван и журнальный столик; две запасные щетки; не шумный; три режима уборки: в автоматическом режиме видит препятствия - не брякается об мебель; свободно перемещается с линолеума на ковёр; если застрянет - подаст сигнал; детям интересно наблюдать, как возвращается на базу.

Не управляется с телефона, но это и не важно для меня...";

"Очень простой в управлении и чистке, почти бесшумный, зарядка держит здорово. возвращается на док-станцию сам из самой дальней комнаты. Не ожидала, что будет так хорошо собирать пыль и грязь.