Самые грязные предметы в доме, которые никто никогда не моет

Чистота — залог здоровья. Так уговариваем мы себя, в очередной раз приступая к уборке дома. Вытираем пыль с горизонтальных поверхностей, пылесосим, моем кухню и санузлы, но есть в доме предметы, до которых редко доходят руки, если вообще доходят. "Рамблер" рассказывает, какие вещи стоит помыть или заменить, чтобы дом можно было назвать по-настоящему чистым.

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Пульт от телевизора

Если у вас нет привычки есть перед телевизором, то повод протереть пульт может никогда не наступить, ведь он будет казаться чистым. Но только лишь казаться. На нем остаются жирные следы, роговые чешуйки кожи, которые служат прекрасной средой для бактерий. Заведите привычку протирать пульт салфетками.

Дверные ручки

Почему-то их часто обходят вниманием, а ведь за них постоянно берутся все члены семьи, особенно это касается дверей в ванну и туалет, которые обычно всегда закрыты. Ручки нужно обязательно протирать, поскольку через них можно передать не только бактерии, но и вирусы.

Шторка в ванной

Если шторку можно стирать, делайте это регулярно. В ванной тепло и влажно, а это отличные условия для роста и размножения бактерий. Если внизу шторки появились желто-коричневые пятна от воды, попробуйте замочить ее в лимонной кислоте или столовом уксусе. После почистите содой с помощью губки.

Губка для посуды

Не ждите пока губка потеряет вид, просто меняйте ее раз в неделю. Кухня — идеальное место для размножения бактерий. А на губке они скапливаются в больших количествах.

Разделочная доска