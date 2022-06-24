Реальные отзывы: электрическая ловушка для насекомых

“Смысл работы заключается в том, что насекомые летят на свет, и их засасывает вентилятор. Но на свет они будут лететь лишь в темное время суток. Причем больше на свет летят мошки, чем комары. Все это время спать придется со светом, а это не всем удобно. Вентилятор при этом очень слабый, и совсем не шумный. Если поднести руку, поток воздуха еле ощущается. У меня были сомнения, что он может кого-то засосать. Но все-таки смог. Утром в ловушке я обнаружила несколько комаров. Ночью параллельно работал фумигатор, поэтому насекомые подохли. Подозреваю, что без фумигатора внутри ловушки комары будут живыми – гуманно. На полу комнаты насекомых было больше. На свет этой лампы они летят неохотно. Ловушка по факту работает, но толку от нее почти никакого, от комаров она не избавит, возможно поймаются несколько за ночь. Эффективность оцениваю на единицу. Дизайну можно поставить 5. Можно использовать как ночник. Прибор безопасен для детей и животных”.