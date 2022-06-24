Реальные отзывы: электрическая ловушка для насекомых

Радость от наступления теплого времени года для многих омрачается появлением вездесущих комаров и мошек. Эти насекомые становятся непрошеными гостями в доме и выводят его хозяев из себя. Если вы рассматриваете покупку электронной ловушки, чтобы избавиться от назойливых комаров, не спешите. Сегодня “Рамблер” расскажет о плюсах и минусах этого устройства на основе отзывов реальных потребителей.
Ловушку необходимо установить в местах, где насекомые попадают в помещение. На рынке распространены два типа приборов.
Основной деталью этой ловушки является ультрафиолетовая лампа, которая, излучая свет и тепло, привлекает вредителей. Она обрамлена металлической решеткой, которая находится под напряжением. Соприкасаясь с ней, насекомое погибает от удара током.
Подлетая, насекомое всасывается во внутренний отсек вместе с потоками воздуха, создаваемыми лопастями. Покинуть его комары, мухи и мошки не могут и погибают от голода. Некоторые ловушки оснащены модулем, который выделяет небольшое количество углекислого газа и тепла – этот микс служит приманкой для насекомого, которому кажется, что перед ним живой человек.
Этому типу ловушек присущи практически все плюсы и минусы конкурента. Но главный ее минус в том, что такое устройство эффективно только в помещении и у него невысокая мощность.
Пользователи, которые уже успели разобраться в работе электрических ловушек для насекомых, активно делятся отзывами в соцсетях и на специальных форумах.
Так мужчина, живущий в горах в Сочи, пожаловался на обилие насекомых дома и рассказал о своем опыте использования LED-лампы в борьбе с назойливыми мошками и комарами.
“Работает в двух режимах. Только антимоскитный и антимоскитный с лампой. Можно использовать как обычную лампочку, светит хорошо. Большой размер, нужно иметь это ввиду. Это скорее факт, а не недостаток. Как единственное средство малоэффективна. Нужно либо больше таких ламп на помещение, либо дополнять лентами, жидкостями и пр. Лампа работает. Привлекает цикад, комаров, и мух. Клопам на нее пофиг”.
Еще один минус нашел другой пользователь такой же ловушки.
“Пользуемся лампой все лето и осень, на сетке куча налипших мошек, мухи и комары туда не залетают, по крайней мере трупиков не было видно, решетку приходится вычищать от сгоревших тел, в целом работает по назначению”.
На одном из крупных сайтов-отзовиков опытом использования ловушки-вентилятора поделилась женщина, написав подробный обзор. В ее устройстве также есть лампа, но она выполняет второстепенную функцию.
“Смысл работы заключается в том, что насекомые летят на свет, и их засасывает вентилятор. Но на свет они будут лететь лишь в темное время суток. Причем больше на свет летят мошки, чем комары. Все это время спать придется со светом, а это не всем удобно. Вентилятор при этом очень слабый, и совсем не шумный. Если поднести руку, поток воздуха еле ощущается. У меня были сомнения, что он может кого-то засосать. Но все-таки смог. Утром в ловушке я обнаружила несколько комаров. Ночью параллельно работал фумигатор, поэтому насекомые подохли. Подозреваю, что без фумигатора внутри ловушки комары будут живыми – гуманно. На полу комнаты насекомых было больше. На свет этой лампы они летят неохотно. Ловушка по факту работает, но толку от нее почти никакого, от комаров она не избавит, возможно поймаются несколько за ночь. Эффективность оцениваю на единицу. Дизайну можно поставить 5. Можно использовать как ночник. Прибор безопасен для детей и животных”.
Покупатель-фермер оценил стационарную электрическую ловушку для комаров, работающую от сети, на “отлично” и дал рекомендацию.
“Небольшая лампа вроде, а все насекомые слетаются к ней, и от ударов тока гибнут сразу. Меньше, чем за сутки, на нашей ферме, убавилось огромное количество мух. Советую тщательно подбирать лампы по квадратуре помещения”.
* Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.