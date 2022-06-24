Топ-9 ошибок в обустройстве септика

Карточки о том, как не нужно монтировать и использовать системы автономной канализации

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Септик вот уже много лет остается самым популярным способом обустройства автономной канализации. Он удобен в эксплуатации и монтаже, служит безотказно, но только если правильно выбран и смонтирован. Ошибки и огрехи в установке и эксплуатации септиков приведут к тому, что домашняя канализация будет функционировать не особенно эффективно или даже вовсе перестанет работать. В девяти карточках рассмотрим самые распространенные ошибки.

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Ошибка №1: непродуманное размещение септика в глинистом или суглинистом грунте. Мало просто закопать септик в землю в таком случае — его нужно там закрепить. Весной и осенью грунт двигается, давит на корпус конструкции, и если септик не закреплен, то во время паводка он сдвигается, выталкивается из грунта. Чтобы этого не произошло, нужны дополнительные фиксаторы: надежно зафиксировать септик в котловане можно, например, металлическими стержнями или стальными цепями.

Вторая проблема: в глинистом грунте из-за морозного пучения конструкция может повреждаться — для глинистой почвы выбирать септик нужно очень внимательно, сюда не подойдут легкие пластиковые конструкции.

Еще один нюанс: в глинистом грунте для септика нужно организовывать два поля фильтрации: подводить к нему двухступенчатую траншею. В верхней будут залегать трубы, а в нижней — гравийная подушка.

И, наконец, важно продумать дополнительный дренаж для септика в глинистой почве, потому что способность такого грунта поглощать воду почти вчетверо ниже, чем, например, у супеси. А ведь очень важно, чтобы очищенная жидкость из септика выводилась в почву. Дренаж делается путем отсыпки щебнем и песком в два слоя вокруг септика.

stroyfora.ru

Ошибка №2: неверный расчет объема поступающих в септик стоков. Если в канализационную систему поступает больше воды, чем она может «переварить», это чревато тем, что стоки не будут успевать очищаться, септик переполнится, и произойдет своеобразный коллапс системы. Чтобы этого не произошло, нужно при выборе комплектующих автономной канализации посчитать, сколько стоков вы будете генерировать, по несложной формуле:

V=N*Q*3*1,2.

В ней V — рекомендуемый общий объем септика в кубометрах, N — сколько людей живет в вашем доме, Q — объем воды, которую за сутки использует один человек (обычно это 150—200 литров). 3 — трое суток, как правило, нужно для отстаивания стоков в септике. 1,2 — коэффициент запаса на залповый сброс (например, если в гости приехал отряд родственников из десятка человек).

Ошибка №3: не учтенный естественный уклон местности. Система трубопровода должна быть проложена с правильным углом наклона, чтобы стоки протекали естественным путем — не бурной рекой, но и не застаиваясь. Общая рекомендация — уклон канализационной трубы должен быть минимум 2 см на 1 м длины. Если этот уклон получается меньше, то в трубе застаиваются нечистоты и система засоряется. А если больше, то скорость потока увеличивается, что тоже может привести к проблемам, вплоть до срыва гидрозатвора в доме.

Ошибка №4: неправильно выбранные трубы для прокладки от дома к септику. Например, под землей для наружной канализации прокладывают трубы оранжево-коричневого цвета. У них повышенная степень жесткости, они промаркированы символами SN4-SN8. Жесткие трубы нужны, потому что когда почвогрунт промерзает, трубопровод может сдавливаться. И если взять серые трубы (которые предназначены только для установки внутри помещения), то рано или поздно они растрескаются, стоки начнут проникать в землю.

Еще одна разновидность этой ошибки — трубы неподходящего диаметра (меньшего, чем нужно, в попытке сэкономить).

kanalizaciyadoma.com

Ошибка №5: чрезмерное увлечение бактериальными добавками в биосептиках. Здесь не работает правило «чем больше, тем лучше», инструкции разработаны не зря и вовсе не для экономии добавок. Культура бактерий в биосептике запускает реакцию газообразования и поднимает со дна отложения. А эти отложения при бесконтрольном применении добавок просто-напросто заилят систему фильтрации, и система придет в негодность.

Ошибка №6: незакрепленный септик на участке с высоко подходящими грунтовыми водами. Это чревато всплытием конструкции во время паводка. Чем выше грунтовые воды, тем сильнее будет архимедова сила. И чтобы предотвратить такое всплытие, нужно поставить септик на бетонную подушку и перед тем, как выполнять отсыпку, закрепить анкерными ремнями.

Ошибка №7: неутепленная верхняя часть септика и невыдержанный уровень промерзания грунта. Септик с биологической очисткой заселен колониями бактерий, и важно, чтобы эти колонии не погибли и продолжали работать. Поэтому нужно защищать септик от мороза: помещать его ниже уровня промерзания грунта, его верхнюю часть утеплять, а трубы к нему проводить на достаточной глубине. Все это убережет колонию бактерий от гибели и сохранит процесс биологической очистки ненарушенным.

Кроме того, если трубы замерзнут, то внутри них будет образовываться наледь, которая помещает естественному протеканию стоков.

Ошибка №8: слишком длинный и извилистый трубопровод, да еще и с перепадами высот. В местах изгибов и поворотов неизбежно будут появляться застои канализационных стоков, засоры. Подобную систему нужно часто обслуживать, прочищать и промывать. Идеальный вариант — максимально прямо проложенные трубы и септик, находящийся все-таки ближе, чем в полукилометре от дома.

Приемлемая длина трубопроводной системы — до 10 метров. Но если это невозможно и система длиннее, то через каждые 15 метров нужно расположить ревизионные колодцы. Они пригодятся и в местах поворотов, если без них все-таки не получается.

strojdvor.ru

Ошибка №9: неверно выбранное место для монтажа септика. Понятно, что не на каждом участке есть «пространство для маневра», но канализация — дело серьезное, поэтому шутить с ней не стоит. Ошибки в расположении септика могут оказаться фатальными для комфорта жизни в вашем новом доме. Итак, вот на что нужно обратить внимание.

Площадку для септика нельзя располагать выше точки питьевого водозабора, а выгребная яма не должна быть выкопана возле фундамента дома или забора. Есть нормы для каждой разновидности септика, которыми регулируется расстояние до домов, соседних участков и источников воды.

К примеру, локальные станции глубокой очистки располагают минимум в 5 метрах от дома, а приемные и активные системы — минимум в 10 метрах. Любая модель домашней канализации должна располагаться минимум в 3 метрах от забора и ближайшего строения. Отступ от дороги должен быть не менее 5 метров.