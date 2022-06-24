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4 часа назад

Как правильно поливать огород в жару: советы агронома

Мир24

В Московский регион скоро придет 30-градусная жара. О том, как огородникам нужно правильно поливать грядки в условиях высокой температуры в своем Telegram-канале рассказал агроном Алексей Володихин.

Как правильно поливать огород в жару: советы агронома
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, в жаркую погоду полив растений следует осуществлять чаще, так как они испаряют гораздо больше влаги, стремясь охладиться. Поливать грядки лучше рано утром, причем вода должна быть теплая.

Володихин подчеркнул, что для каждой культуры существуют свои правила полива. Так. помидоры любят воду, которую им льют под корень. Полив следует осуществлять раз в неделю из расчета пять литров на куст, однако до того момента, когда начнут спеть плоды. В этот период томаты поливать нельзя – повышается вероятность растрескивания плодов.

Огурцы следует поливать после каждого сбора плодов, то есть один раз в три-четыре дня. Необходимо лить по два с половиной литра воды на квадратный метр посадок. В сильный зной можно проводить освежительные поливы по листьям – через день по пол-литра на квадратный метр.

Белокочанной и цветной капусте в условиях зноя влаги нужно много. Эксперт рекомендует поливать ее один раз в неделю из расчета от шести до 10 литров на «квадрат». Освежающий полив листьев эта культура тоже очень любит.

Часто необходимо поливать перцы и баклажаны. Периодичность – каждые три – четыре дня по три – четыре литра на один куст.

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