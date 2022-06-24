Самые токсичные растения и цветы в доме

Под красотой некоторых растений может таиться смертельная опасность.

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Молочай, примула и цикломен содержат в своем составе ядовитый сок. Амариллис, плющ и люмерия способны вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, раздражения на коже и аритмию. Такое предупреждение высказал токсиколог Михаил Кутушов, по словам которого, прежде, чем принести в дом какое-то растение, необходимо изучить его свойства, а не гнаться за красотой или легендами.

Например, популярное растение, одно из видов денежных деревьев — толстянка, которое заводят «на удачу», в своих листьях содержит мышьяк. Даже привычные нам герань, азалия, фикус, гардения и другие могут провоцировать аллергию.