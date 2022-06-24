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55 минут назад

Как спасти лук от пожелтения

Вечерняя Москва

Садовод, владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Кастрицкий рассказал о том, как вырастить лук крупным без желтизны пера.

Как спасти лук от пожелтения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он назвал несколько причин, которые приводят к задержке роста плода и пожелтению. Первая — недостаточный полив. В первой половине лета лук нужно поливать не менее двух раз в неделю. Во второй половине , когда луковица сформировалась, поливать необходимо раз в неделю. Вторая причина — холодная вода. Если поливать ледяной водой из колодца, то лук начнет «болеть», желтеть, и урожая можно не ждать. Третья причина — нехватка азота.

— Если вещества не хватает, то перо становится бледным и хилым. Для подкормки лука можно приготовить «бродиловку» из сорняков, а также удобрить настоем куриного помета или навоза,

— посоветовал эксперт в новом видео на YouTube-канале Procvetok.

Также растение необходимо защищать от вредителей, к которым относятся луковая муха и трипсы. Обработать лук можно при помощи ряда специальных препаратов, которые продаются в садовых магазинах.

Дом и сад,
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