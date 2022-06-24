Как спасти лук от пожелтения

Он назвал несколько причин, которые приводят к задержке роста плода и пожелтению. Первая — недостаточный полив. В первой половине лета лук нужно поливать не менее двух раз в неделю. Во второй половине , когда луковица сформировалась, поливать необходимо раз в неделю. Вторая причина — холодная вода. Если поливать ледяной водой из колодца, то лук начнет «болеть», желтеть, и урожая можно не ждать. Третья причина — нехватка азота.