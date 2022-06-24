Россияне испугались гигантских жуков размером в пол-ладони

Дачников в поселке Серебряные пруды в Подмосковье пугают странные жуки размером с половину ладони. Об этом сообщает портал mk.ru, ссылаясь на публикации жителей поселка в соцсетях.

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СМИ сообщили, что огромные насекомые — это редкие для Подмосковья жуки-олени. Обычно они обитают в Курской, Воронежской, Пензенской областях и на Крамском полуострове.

Пока экологи не нашли объяснения появлению жуков в несвойственном для них климате, но считают, что их могла привлечь гнилая древесина, скопившаяся в местных лесах . Этой древесиной питаются личинки жуков.

Биологи объяснили, что опасности для человека жуки-олени не представляют. Дачники могут не беспокоиться — посадкам насекомые тоже вреда не принесут.