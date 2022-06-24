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1 час назад

Как заготовить зелень, чтобы реже ее покупать

Нижегородская правда

В свежем виде сохранить зелень непросто. В итоге часто из купленного пучка приходится выбрасывать часть увядших веточек. А когда снова нужно немного зелени, приходится снова покупать пучок, который есть риск использовать не до конца. Проблему решает зеленое масло, пишет Infox.ru. Рецептом, как наиболее выгодно и безотходно использовать зелень, поделился повар, автор блога о работе в ресторане.

Как заготовить зелень, чтобы реже ее покупать
Фото: www.infox.ruwww.infox.ru

Зеленое масло — это заправка, которую легко приготовить, и которая подходит для супов, салатов и горячих блюд.

Рецепт:

- Берете любимую зелень (автор использует петрушку, укроп, зеленый лук и крапиву), промываете ее, обсушиваете.- Нарезаете ее, можно вместе со стеблями, и загружаете в блендер. Автор использует даже «уставшие» веточки.- К зелени добавляете немного растительного нерафинированного масла, пару зубчиков чеснока, соль, перец и другие приправы по желанию.- Включаете блендер. Зелень измельчается и перемешивается с маслом и специями. По ходу дела добавляете к зелени столько масла, сколько нужно для получения нужной вам консистенции.- Готовую смесь переливаете в баночку или диспенсер. Теперь ее можно использовать в любое время при готовке блюд.

Хранить зеленое масло можно в холодильнике, а можно замораживать и затем использовать для супа.

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