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3 часа назад

Как собрать годовой запас урожая с небольшого участка: видео

Диана Товсепова

С наступлением лета россияне плавно перемещаются на дачи и предпочитают проводить все свободное время на природе. Многие увлекаются садоводством, заводят огород и через какое-то время становятся настоящими дачниками.

Для того, чтобы эффективно работать в саду и стать успешным дачником, нужно знать некоторые хитрости и правила. Многим приходится расспрашивать знакомых, звонить маме или просто "гуглить". Чтобы не тратить на это слишком много времени, смотрите видео о том, как сделать каждый год урожайным и какие хитрости знают огородники.

Ранее мы писали о том, как посеять морковь для богатого урожая. Оказывается, морковь нельзя сеять на том же месте, что и в прошлом году.

Дом и сад,Видео,
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