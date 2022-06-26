В чем особенности английских роз

Розовое варенье – изысканное лакомство с очаровательным ароматом, простой рецепт которого мы предложим в конце статьи, как и полагается десерту. Но вместо того, чтобы блуждать по полям в поисках лепестков дикого шиповника, есть вариант гораздо проще и красивее – посадить английские розы. Они не подходят для срезки в букеты, слишком тонкие и нежные лепестки быстро осыпаются, но для кулинарии являются наилучшими, так как отличаются повторным цветением.

Фото: Дмитрий Лукьянов Дмитрий Лукьянов

«Английские розы» относятся к группе, представленной английским гибридизатором роз Дэвидом Остином в 1969 году. Хотя Остин и не был первым селекционером роз в «английском стиле», именно он зарегистрировал марку или бренд «английские розы».

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Цель Остина состояла в том, чтобы создать гибриды из лучших старых (розы, выведенные до 1867 года, такие как дамасская, бурбонская, портлендская) и лучших современных роз (чайно-гибридные, флорибунды, грандифлоры). Цветы должны были сохранить форму и яркий аромат старомодных разновидностей, но приобрести вместе с тем устойчивость к болезням, широкую гамму окрасок (например, желтую) и повторное цветение.

Когда задуманное исполнилось в полной мере, полученные в итоге английские розы стали называть «розами Остина».

Большинство английских роз - это кустовые для бордюров клумбы или живой изгороди, реже плетистые для покрытия стен и заборов и древовидные как самостоятельное украшение сада.

Все английские розы повторноцветущие с высокими темпами роста. Чем теплее климат, тем будет выше роза.

Сегодня английские розы доступны в классической комплектации с чашевидными цветами или в более современном махровом, многолепестковом виде. Цветовая палитра очень богата от пастельных тонов розового, персикового, абрикосового до ярко-желтого, пронзительно белого и темно-красного.

Английские розы считаются одними из самых ароматных в мире, запах сильно раскрывается на полном солнце. Английским розам требуется 4-8 часов солнечного света, в зависимости от сорта. Сажайте их там, где они будут получать утренний солнечный свет в обязательном порядке.

Кустарниковые формы лучше всего смотрятся в групповых посадках, если позволяет площадь сада, нечетные числа выглядят более естественно, чем четные. Имейте в виду, что многочисленные групповые розы посадки представляют риск грибных болезней и создают проблемы с доступом для обрезки, опрыскивания и удаления отцветших цветков.

Розы предпочитают богатую, суглинистую, хорошо дренированную почву с добавлением компоста. Сажают обычно весной и поливают каждые 2-3 дня после посадки, пока растение не приживется, после чего переходят на обильный полив раз в неделю.

Летом поливают достаточно часто, чтобы почва оставалась влажной. Когда розы начинают увядать, им нужно больше воды. Полив продолжают до осени, пока растение не перейдет в состояние покоя. Укрытие розы, особенно желтых гибридов, на зиму является хорошей практикой в прохладном климате.

Что касается удобрений, то английским розам требуется только две подкормки в год – в начале вегетационного периода и после окончания первого цветения.

Большинство английских роз выносливы и устойчивы к таким болезням, как черная пятнистость. Красные сорта являются исключением, поскольку они подвержены черной пятнистости и являются самыми слабыми из английских роз.

Обрезайте английские розы в конце зимы до появления новых побегов, чтобы придать кусту естественную форму, и удаляйте увядшие бутоны, чтобы стимулировать повторное цветение.

Использование английских роз для букетов или декора не слишком подходит, эти сорта не живут долго после срезки, стебли коротки по сравнению с чайными гибридами, лепестки опадают.

А вот если вы выращивали свои розы без пестицидов, то лепестков хватит на приготовления розового варенья.

Рецепт варенья из лепестков розы

Наберите две чашки плотно утрамбованных свежих лепестков, в маленькую кастрюлю налейте на четверть воды, вскипятите, бросьте лепестки и проварите 10 минут, добавьте сахар (примерно 200 гр на литр воды), свежевыжатый лимонный сок.