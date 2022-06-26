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1 час назад

Эксперт перечислила виды опасной работы на даче

Lenta.ruиещё 2

Спортивный врач с многолетним стажем Александра Пурига рассказала, что работа на даче вредит людям с подорванным здоровьем. Виды опасной дачной работы эксперт перечислила в своем Telegram-канале.

Эксперт перечислила виды опасной работы на даче
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Александра Пурига отметила, что такая нагрузка как ходьба полезна практически для всех. Но есть виды физической активности, которые наносят урон здоровью. Так, по ее словам, работа на даче вредит людям с больным сердцем.

«Копка огорода лопатой не приносит пользы здоровью почти никому, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще противопоказана, — предупреждает врач. — На сердечниках сказывается не только интенсивность садовых работ, жара, но и степень влажности воздуха, которая усиливает нагрузку на сердце почти вдвое».

Эксперт добавила, что работать в саду можно только при влажности не выше 60 процентов, особенно людям с больным сердцем.Главному органу также вредит работа на корточках, добавила эксперт. А тем, кто страдает перепадами давления, противопоказано долго работать в наклоне.

«При резком распрямлении туловища после работы согнувшись, резко падает давление. Это может вызывать головокружение и потемнение в глазах, — предупредила Александра Пурига. — И еще одна беда дачников — "свинцовые" к концу дня ноги, причиной такого состояния являются набухшие вены».

Эксперт посоветовала людям с хроническими заболеваниями (варикозом, ожирением) перед началом работы на даче надевать лечебные компрессионные гольфы, а также не поднимать тяжести и не стоять неподвижно дольше 20 минут.

Ранее Александра Пурига рассказала об опасности летней бессонницы. Врач отметила, что для полноценного ночного восстановления необходим гормон «мелатонин», который вырабатывается только в полной темноте, а летом темное время суток короткое.

Дом и сад,
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