Какие растения на даче нельзя трогать

Часто люди не подозревают, что растущие на их участках растения ядовиты и могут быть опасны для здоровья. Что, кроме борщевика, стоит обходить стороной на даче? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Пастернак луговой

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Внешне растение похоже на борщевик и также ядовито, но зонтики у него ярко-желтого цвета. Сок и пыльца пастернака лугового содержат опасные вещества - псоралены. Если дотронуться до него, появляются ожоги в виде волдырей, пятен или сыпи. Опаснее всего растение в июле-августе. В этот период пастернак луговой цветет.

Живокость

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Живокость (Delphínium) - внешне очень красивое растение, которое может захотеться сорвать в букет для дома. Однако оно тоже ядовитое. Сок и пыльца живокости могут вызвать сильное раздражение на коже. Если вы хотите выращивать растение на участке, его необходимо касаться только в перчатках. Но не стоит разводить дельфиниум, если у вас есть дети или домашние животные. Растение может навредить им.

Лютики

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