Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Какие растения на даче нельзя трогать

Мира Маркина

Часто люди не подозревают, что растущие на их участках растения ядовиты и могут быть опасны для здоровья. Что, кроме борщевика, стоит обходить стороной на даче? Рассказываем в материале "Рамблера".

Какие растения на даче нельзя трогать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пастернак луговой

Кадр из видео

Внешне растение похоже на борщевик и также ядовито, но зонтики у него ярко-желтого цвета. Сок и пыльца пастернака лугового содержат опасные вещества - псоралены. Если дотронуться до него, появляются ожоги в виде волдырей, пятен или сыпи. Опаснее всего растение в июле-августе. В этот период пастернак луговой цветет.

Живокость

wikipedia.org

Живокость (Delphínium) - внешне очень красивое растение, которое может захотеться сорвать в букет для дома. Однако оно тоже ядовитое. Сок и пыльца живокости могут вызвать сильное раздражение на коже. Если вы хотите выращивать растение на участке, его необходимо касаться только в перчатках. Но не стоит разводить дельфиниум, если у вас есть дети или домашние животные. Растение может навредить им.

Лютики

wikipedia.org

В список опасных попадают и лютики, или как их называют по-другому "куриная слепота". Красивые желтые цветочки тоже не стоит срывать. В лютиках содержится вещество протоанемонин. Оно вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и гортани. Если сорвать цветок, а потом случайно потереть глаза, появится неприятное жжение и можно на время потерять зрение.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители