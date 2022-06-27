Как вырастить молочай окаймленный

Удивительная судьба у этого растения! Я помню пик его славы (который пришелся на мои школьные годы — 1968-1978 гг.), когда на юге он рос чуть ли не в каждом дворе. Потом наступило время забвения, так как многие стали считать его «деревенским цветком» — слишком простым, чтобы вводить его в свои цветники. Прошло время — и вот молочай окаймленный вновь популярен, его снова все хотят.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Среди всех молочаев он один выделяется своим бело-пестрым нарядом. Это настоящий экзот — и претендент на задействование в самых современных миксбордерах, созданных в различных стилях, в том числе и хай-тек.

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Появившийся в последнее время молочай гибридный все равно не может составить конкуренцию нашему герою, ведь широкие белые края листовых прицветников и крошечные цветки, собранные в его центре, характерны именно для него. Культура особенно ценится своим несколько поздним цветением: в августе-сентябре, а на юге — и в октябре.

Описание растения

Молочай окаймленный (Euphorbia marginata, syn. E. variegata) из одноименного семейства Молочайные (Euphorbiaceae) родом из Северной Америки. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует климатическим зонам 2-11. Англичане его называют «призрачный сорняк» (ghost-weed), «снег на горе» (snow-on-the-mountain).

Это пряморастущий однолетник — сначала одностебельный, потом хорошо разветвленный, высотой 30-90 см и шириной около 30 см. Листовые пластины овальные или обратнояйцевидные длиной до 8 см; края верхних листьев отмечены белыми жилками. Цветки мелкие, белые, собраны в верхушечные зонтики диаметром до 5 см; прицветники бело-пестрые с окаймлением и пятнами. Цветет с июля и до осенних заморозков, на юге — до середины осени.

Декоративные сорта

'Килиманджаро' — высотой 80-90 см; прицветники более крупные, чем у типичного вида, с широкой белой каймой; зацветает немного раньше, чем типичный вид и другие сорта.

'Ранний снег' — высотой 50-60 см; прицветники с красивым темно-зеленым центральным вытянутым пятном.

'Summer Icicle' — компактный, раноцветущий, высота растения до 60 см.

И это далеко не все современные сорта молочая окаймленного, похожие друг на друга, но разные по высоте.

Выращивание из семян

В 1 г содержится 60 штук семян. На рассаду их высевают в марте-апреле; затем прикрывают тонким слоем почвенного субстрата (лучше взять покупной, хорошо дренированный, для суккулентов), увлажняют из пульверизатора и ставят в светлое теплое место (температура +18...+21°С). Рассаду не пикируют, так как она плохо это переносит, поэтому лучше сразу высевать семена в торфоперегнойные горшки по 1-3 шт.

Чтобы рассада не вытягивалась (это происходит при раннем посеве и недостатке света), нужно организовать досвечивание так, чтобы длительность освещения составляла 10-12 часов. Время посева на рассаду необходимо определять исходя из того, что оно должно быть за 6-8 недель до даты последних весенних заморозков в вашем регионе.

Можно высевать семена и в открытый грунт, на заранее подготовленное место в цветнике, в конце апреля (в южных регионах России) — начале мая (в средней полосе России). Над местом посева хорошо установить 2 дуги и накинуть пленку, закрепив ее концы. Это увеличит влажность и всхожесть — только не забывайте проветривать. При необходимости дружные всходы прореживают.

Некоторые опытные цветоводы применяют подзимний посев или стратифицируют семена в течение 1 недели, но это необязательно. Всходы появляются, как правило, через 10-12 дней, иногда задерживаются до месяца.

Посадка и уход

Как только минует угроза возвратных заморозков, закаленную рассаду высаживают в открытый грунт, придерживаясь расстояния между растениями 25-30 см. Наш герой хорошо растет и цветет на солнечных, защищенных от холодных ветров местах, предпочитая плодородные рыхлые почвы. Он толерантен к бедным грунтам, в том числе — к каменисто-песчаным. Культуру легко вырастить на средних, сухих и средневлажных дренированных почвах.

В южных регионах лучшие места для него — в легкой полутени. В слишком большом затенении он не покажет всей своей декоративности.

Практический совет. Сок молочая окаймленного может вызывать раздражение кожи, поэтому работать с ним лучше в перчатках.

Летний уход заключается в поливе в сухую погоду, рыхлении почвы, прополке сорняков. За сезон растения можно 2-3 раза подкормить полным минеральным удобрением.

Молочай окаймленный устойчив к болезням и вредителям, иногда может повреждаться тлёй. Растение из года в год дает самосев.

Это интересно: в природе эта культура произрастает в прериях от Миннесоты и Дакоты до Колорадо и Техаса. В Миссури он распространен в лёссовых холмах самого дальнего северо-западного штата Штайермарк. В некоторых районах США это инвазивный вид.

Молочай окаймленный в дизайне

Он универсален в использовании. Как «деревенский цветок», он до сих пор вхож в палисадники и цветники-кантри, где становится прекрасным партнером для цинний, флоксов, тысячелистников, мелколепестников, бархатцев, космеи, кореопсиса, эхинацеи, многоколосника, многолетних астр и т.д.

Молочай окаймленный подойдет для «белого сада», где будет вести себя как настоящий импозантный экзот, имитирующий пестрое мини-деревце и знающий себе цену. В белых композициях он будет гармоничен с белоцветковыми сортами физостегии, циннии, табака крылатого, петунии, флокса метельчатого, аргирантемума, остеоспермума, мелкоцветковых хризантем и т.д. В таких сочетаниях он способен стать акцентом, позднелетней доминантой.

Молочай окаймленный может задать ритм в монотонных узких цветниках. Растение не потеряет своего лидерства и в злаковых растительных композициях, где прекрасно будет смотреться с овсяницами, перистощетинником, декоративным просом, ковылем и т.д.

Молочай окаймленный станет хорошим напарником для ярких цветов самых разнообразных окрасок (как теплой, так и холодной гаммы). Примеры гармоничных сочетаний:

бело-фиолетовый и бело-синий дуэты — это молочай и гелиотроп, петуния, агератум, синеголовники;

бело-желтый дуэт — это молочай и бархатцы, биденс, цинния, космея, рудбекии, газания, толпис и т.д.;

бело-красный дуэт — это молочай и сальвия блестящая, целозия, амаранты, лихнис халцедонский, императа и т.д.,

бело-розовый дуэт — это молочай и кларкия, годеция, пенстемоны и т.д.

Молочай окаймленный поможет исправить такие изъяны в цветниках, как посадки плохо сочетающихся по окраске растений, оказавшихся по ошибке рядом друг с другом. Он сам будет лучше смотреться между яркими низкими и более высокими партнерами в цветнике.

Невысокие сорта молочая окаймленного подойдут для посадки в стационарные садовые вазоны и контейнеры. Он хорош в срезке и красиво смотрится в больших вазах, в том числе в качестве дополнения композиций из таких крупноцветковых культур, как георгины, розы, мальвы, флоксы, гладиолусы, дельфиниумы.

Практический совет. Перед постановкой в вазы корни обрезают, дают стечь соку, обтирают конец стебля или окунают его в кипяток и затем опускают в воду. При такой подготовке растения не теряют своей декоративности в течение 7-10 дней.