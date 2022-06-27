Как спастись от жары дома, если нет кондиционера

Мы всегда с нетерпением ждем лета, а когда оно приходит с жарой в 30 градусов, непременно начинаем страдать, мечтая о прохладном ветерочке, и вспоминать о том, что еще в прошлом году собирались купить кондиционер. Если вы этого все же не сделали и в вашей квартире или доме температура примерно та же, что сейчас на улице, воспользуйтесь лайфхаками Рамблера, которые облегчат вам жизнь. Сразу оговоримся, что один из способов вряд ли кардинально изменит ситуацию - лучше воспользоваться хотя бы тремя рекомендациями из списка.