Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Как спастись от жары дома, если нет кондиционера

Мира Маркина

Мы всегда с нетерпением ждем лета, а когда оно приходит с жарой в 30 градусов, непременно начинаем страдать, мечтая о прохладном ветерочке, и вспоминать о том, что еще в прошлом году собирались купить кондиционер. Если вы этого все же не сделали и в вашей квартире или доме температура примерно та же, что сейчас на улице, воспользуйтесь лайфхаками Рамблера, которые облегчат вам жизнь. Сразу оговоримся, что один из способов вряд ли кардинально изменит ситуацию - лучше воспользоваться хотя бы тремя рекомендациями из списка.

Как спастись от жары дома, если нет кондиционера
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
  1. Отключите полотенцесушитель, если он у вас есть.
  2. Не открывайте окна днем. Проветривать стоит ночью, когда на улице минимальная температура и не светит солнце.
  3. Днем завесьте окна плотными шторами или заклейте специальной солнцезащитной бумагой, чтобы воздух внутри помещения и предметы не нагревались под солнечными лучами.
  4. Заморозьте несколько бутылок воды и поставьте их перед работающим вентилятором, так он будет охлаждать воздух, а не просто гонять теплый по комнате. Бутылки с просто ледяной водой тоже подойдут.
  5. Раз в час или полтора разбрызгивайте по комнате ледяную воду с помощью пульверизатора.
  6. Поместите простыни на 15-20 минут в морозилку, после чего можно развесить их по квартире. Или же проделайте это перед тем, как ложиться спать.
  7. По возможности, дважды в день мойте полы и протирайте пыль ледяной водой.
  8. Наполните ванну холодной водой и оставьте открытой дверь в ванную комнату.

А в конце осени или зимой закажите все-таки кондиционер - не в сезон и сама техника, и установка стоят гораздо дешевле, нежели летом.

Дом и сад,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители