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2 минуты назад

Российским дачникам рассказали о стоимости обустройства зоны барбекю на своем участке

Загородные участки являются одним из самых любимых мест для пикника с барбекю и шашлыком. Но в силу изменений в законодательстве, касающихся противопожарных мер, теперь во избежание штрафа российские дачники обязаны выполнять определенные предписания.

Сколько стоит обустройство зоны барбекю на участке
Фото: Inc-NewsInc-News

Для того, чтобы не нарушить закон и при этом каждый раз не обустраивать заново место для пикника, эксперты предлагают сделать так называемую зону барбекю на постоянной основе.По словам специалистов, существуют три самых популярных варианта обустройства зоны для приготовления пищи на открытом огне.

Самый бюджетный вариант – просто поставить мангал для готовки мяса в разрешенном месте. Затрат минимум – но в этом случае отдых на природе будет зависеть от возможных капризов природы.

Полузакрытая зона хороша тем, что такие конструкции подразумевают большую крышу. Здесь даже можно использовать под территорию барбекю открытую веранду. Такой вариант специалисты оценивают примерно в сто пятьдесят тысяч рублей.

Полностью закрытая зона в виде отдельного гриль-домика или закрытой беседки обойдется дороже. Такой вариант отдыха обойдется российским дачникам в среднем в триста пятьдесят тысяч рублей – если ставить домик с нуля. Зато такой сценарий хорош тем, что в таком домике может отдыхать с шашлыками даже зимой.

Дом и сад,
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