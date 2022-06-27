Реальные отзывы: стоит ли покупать робота-мойщика окон

Вряд ли найдется хозяйка, которая заявила бы, что обожает мыть окна. Как правило, это процесс не вызывает энтузиазма. Поэтому, стараясь облегчить себе жизнь, многие ищут различные приспособления для мойки окон. В частности, очень популярными среди хозяек стали роботы-мойщики окон. «Рамблер» рассказывает о плюсах и минусах этих устройств на основе реальных отзывов тех, кто уже приобрел гаджет.

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Вакуумные устройства

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Такие роботы состоят из моторного блока и двух вращающихся круглых насадок. В вертикальном положении гаджет удерживается при помощи специального насоса. На насадки перед использованием необходимо надеть салфетки из микрофибры (продаются в комплекте, можно стирать и использовать многократно). Робота следует закрепить на поверхности окна, предварительно нанеся на стекла чистящее средство, и включить маленького помощника.

Плюсы:

Прост в применении.

Подходит для всех видов стеклопакетов.

Безопасность мойки с внешней стороны окна.

Легко очищает все труднодоступные места.

Предусмотрено резервное питание, чтобы робот-мойщик не упал, если отключится электропитание.

Можно использовать на любых вертикальных поверхностях.

Минусы:

Из-за округлой формы не может хорошо очищать углы.

Необходимо постоянное питание от электросети.

Достаточно шумный.

Высокая цена.

Отзывы покупателей:

Теперь у меня чистейшие окна! После мойки стекол роботом ощущение такое, что помыл их и натер газетой, так они блестят на солнце.

Конечно, есть и минусы. Робот моет стекла долго, бывает, зависает на одном уровне. Шумит мойщик примерно как фен. По окончании работы робот-мойщик окон не возвращается на место, как написано в инструкции, а останавливается посередине окна и пищит.

Другой пользователь поделился весьма важным замечанием:

Качество мытья отличное, стекло идеально чистое. Окна на балконе с 1,5 летней грязью были. Конечно в углах немного остаётся, но это очевидно, так как насадки круглые. Есть минус, и довольно существенный! может царапать стекло. У нас на одном стекле сделал тонкую царапину см 5. Не знаю, чем там царапать, тряпка-то мягкая. Видимо, если попадёт какая-то песчинка, то может такое быть. Расстроилась немного, но все равно пользуюсь.

Магнитные мойщики стекол

Такие гаджеты состоят из двух частей: они крепятся к стеклу с двух сторон при помощи магнитов, обеспечивающих возможность мойщика держаться на вертикальной поверхности. Магнитные роботы-мойщики окон снабжены постоянно вращающимися диски со съемными губками из микрофибры, а также в них есть скребки, помогающие максимально хорошо очищать поверхность, и отверстие для распыления чистящего средства.

Плюсы:

Минимальное потребление электроэнергии.

Способность проникнуть во все труднодоступные места, включая углы.

Робот сам распыляет чистящее средство.

Хорошо держится на поверхности.

Минусы:

Невозможность очистить стекло лишь с одной стороны (например, зеркало).

Может работать не на всех стеклопакетах. Толщина поверхности должна составлять от 5 до 30 мм. Двойные или тройные стеклопакеты таким гаджетом помыть не получится.

Достаточно сложно установить на рабочую поверхность.

Имеют довольно тяжелый вес.

В автономном режиме работают лишь в течение 1-1,5 часов.

Отзывы покупателей:

Очень довольна покупкой! отлично моет окна. не оставляет разводов, крепко прижимается к стеклу. все окна уже перемыли в доме, значительно сокращает время мытья!

Другая пользовательница отметила существенный минус

магнитного мойщика окон:

Не держится на стеклопакете 40 мм.

Так что стоит учитывать толщину стеклопакетов перед покупкой.

Моет стандартные окна на балконе без проблем, в писании сказано 6-8мм. Окна на кухне если 6-ти камерные , как у меня не возьмет, а на балконе без проблем, так там и окон больше, время и сил постоянно отнимало мытье. Магниты держат. Хозяюшкам понравится, главное удобно,