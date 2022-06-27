Названа нуждающаяся в чистке часть стиральной машины

Тиктокерша Каролина Маккоули указала на часть стиральной машины, нуждающуюся в чистке раз в месяц. На видеоролик на ее странице в TikTok обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Она отметила, что многие знают о необходимости чистить фильтр машинки, но не все в курсе, чего может стоить несвоевременная очистка.

«Фильтры стиральных машин удерживают все от ворсинок до волосинок. Если их не чистить, плесень и грибок могут попасть и на вашу одежду», — предостерегает она.

Каролина показала, как вытащила грязный фильтр, обрызгала полость для устройства чистящим спреем и вытерла сухой тряпкой. После она полила чистящим средством сам фильтр и тщательно поскребла зубной щеткой во всех труднодоступных местах.

Во избежание образования плесени Каролина Маккоули рекомендует чистить фильтр таким образом ежемесячно.