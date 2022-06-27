Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
2 часа назад

Тиктокерша указала на нуждающуюся в чистке часть стиральной машины

Lenta.ru

Тиктокерша Каролина Маккоули указала на часть стиральной машины, нуждающуюся в чистке раз в месяц. На видеоролик на ее странице в TikTok обратило внимание издание The Sun.

Названа нуждающаяся в чистке часть стиральной машины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она отметила, что многие знают о необходимости чистить фильтр машинки, но не все в курсе, чего может стоить несвоевременная очистка.

«Фильтры стиральных машин удерживают все от ворсинок до волосинок. Если их не чистить, плесень и грибок могут попасть и на вашу одежду», — предостерегает она.

Каролина показала, как вытащила грязный фильтр, обрызгала полость для устройства чистящим спреем и вытерла сухой тряпкой. После она полила чистящим средством сам фильтр и тщательно поскребла зубной щеткой во всех труднодоступных местах.

Во избежание образования плесени Каролина Маккоули рекомендует чистить фильтр таким образом ежемесячно.

Ранее тиктокерша Катя Макл, специализирующаяся на видеороликах по домоводству, в новом посте рассказала, как не дает хлебу портиться до двух-трех недель. По словам Макл, хлеб нужно хранить вместе с сельдереем.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители