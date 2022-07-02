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1 час назад

4 способа погладить одежду без утюга

Мира Маркина

О том, что делать с мятой одеждой, если под рукой не оказалось утюга, читайте в материале «Рамблера».

4 способа погладить одежду без утюга
Фото: unsplashunsplash

Пар

Первое, что приходит на ум, это использовать пар. Таким лайфхаком пользовались еще наши бабушки. Правда, для того. Чтобы «погадить» вещи таким образом, необходимо наличие некоторого количества времени. В ванную следует набрать горячую воду, а над ней на плечиках развесить одежду. Придется запастись терпением: в среднем платья и рубашки разглаживаются при таком способе примерно за 20-30 минут.

Посуда

Еще один способ, проверенный временем. В металлическую посуду (лучше всего подойдет железный ковш) необходимо налить воду и хорошенько ее нагреть. Затем на ровной поверхности разложите требующую глажки вещь и пройдитесь нагретым дном ковша по ткани так, как если бы пользовались утюгом.

Фен или плойка

Плойкой для выпрямления волос можно легко убрать заломы с воротничков и манжет платья или рубашки. А направленный на разложенную одежду поток горячего воздуха из фена легко справится со складками. Максимальный температурный режим выставлять не следует, также не стоит держать гаджет слишком близко: оптимальным будет расстояние в 20-30 сантиметров.

Правильно стирайте и сушите одежду

Не удивляйтесь, правильная стирка и сушка ваших платьев, футболок и блузок вполне может избавить вас от процесса глажки.

  • По возможности стирайте белье без отжима (или на минимальном отжиме).
  • Не оставляйте после стирки белье надолго в стиральной машине.
  • Развешивая сушить, хорошенько встряхивайте одежду.
  • Платья, блузки, рубашки, футболки сушите на плечиках.
  • Шерстяные вещи сушите на мягкой влажной ткани в горизонтальном положении.
Дом и сад,
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